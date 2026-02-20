Mylène Farmer et Tahar Rahim aperçus complices à la première du spectacle de Sting à la Seine Musicale

Mylène Farmer a été aperçue en compagnie de l’acteur Tahar Rahim lors de la première du spectacle musical de Sting, The Last Ship, jeudi 19 février 2026 à la Seine Musicale. Des images publiées sur le compte Instagram de Paris Match montrent la chanteuse souriante aux côtés de l’acteur, attirant l’attention des photographes et des médias présents sur place.

Mylène Farmer a été aperçue en compagnie de l’acteur Tahar Rahim lors de la première du spectacle musical de Sting, The Last Ship, jeudi 19 février 2026 à la Seine Musicale. Des images publiées sur le compte Instagram de Paris Match montrent la chanteuse souriante aux côtés de l’acteur, attirant l’attention des photographes et des médias présents sur place.

La première de The Last Ship a réuni plusieurs personnalités du monde du spectacle et des médias au pied de l’île Seguin. Parmi les invités figuraient notamment Dany Brillant, Nagui, Sarah Lavoine et Roschdy Zem, selon les éléments partagés par la presse ce soir-là.

Sur les extraits diffusés par Paris Match, Mylène Farmer apparaît en bonne disposition auprès de Tahar Rahim, avec une attitude qualifiée de complice par les observateurs. Tahar Rahim est connu pour être l’époux de l’actrice Leïla Bekhti, information relevée dans les comptes rendus de la soirée.

Publicité

Relations et confidences publiques

Outre sa présence au côté de Tahar Rahim, Mylène Farmer fait également l’objet d’un éclairage médiatique sur ses relations amicales, notamment avec la chanteuse Alizée. Dans un entretien accordé à RTL, la quadragénaire a évoqué la proximité qu’elle entretient avec Mylène Farmer, qu’elle décrit comme une « grande sœur artistique ».

Lors de cet échange radio, Mylène Farmer a parlé de sa passion pour les animaux et de son entourage domestique en citant le nombre d’animaux qu’elle possède : « cinq chiens, sept poules, onze lapins », a-t-elle déclaré, précisant qu’elle envoie des photos de ses nouveaux pensionnaires à Alizée. Elle a aussi indiqué se rendre chez elle lors de séjours en Corse.

Alizée a, pour sa part, commenté l’image publique de Mylène Farmer en la qualifiant de « rigolote » une fois que l’on dépasse la distance initiale qu’elle peut instaurer avec les personnes qu’elle ne connaît pas. « Quand on ne la connaît pas, peut-être. C’est un genre de barrière qu’elle se met. Elle est vraiment très timide quand elle ne connaît pas. Mais quand elle connaît, Mylène est quelqu’un qui rigole tout le temps, qui aime rire« , a-t-elle déclaré à l’antenne.

Publicité