MU: Manchester City sort du silence après l’interview explosive de Ronaldo

Selon les informations du journaliste anglais Mike Keegan, Manchester City n’aurait pas apprécié la sortie médiatique de Cristiano Ronaldo sur son transfert avorté chez les Skyblues cet été.

L’interview explosive de Cristiano Ronaldo, accordée au journaliste britannique Morgan Piers continue de faire des vagues en Angleterre. Dans ses explications, le Portugais confiait qu’il était proche de s’engager avec Manchester City à l’été 2021, mais qu’il a finalement renoncé pour aller à United, par amour pour les Red Devils.

« Honnêtement, j’étais proche de rejoindre City. J’ai beaucoup discuté avec eux comme l’a dit Guardiola. Ils ont essayé de m’avoir mais avec mon histoire, mon cœur et ce que j’ai fais avant à United, ce n’était pas possible. Ça a fait la différence et bien sûr Ferguson aussi. J’étais surpris mais c’était une décision consciente« , racontait CR7 dans l’entretien dont l’intégralité a été diffusée par Talk TV, mercredi

Le cœur a parlé. Ma relation et mon passé avec United étaient la clé. Je n’aurais pas pu être loyal sans ça. Je ne regrette pas sur certains points. Ferguson a été la clé, j’ai discuté avec lui. Il m’a dit que c’était impossible de jouer à City et j’ai dit OK Boss. C’était une bonne décision » , ajoutait-il.

Des révélations que n’auraient pas apprécié les Cityzens qui l’auraient fait savoir. En effet selon le journaliste anglais Mike Keegan, les champions d’Angleterre en titre ont contredit la version de CR7 qui aurait fait économie de vérité. D’après Mike Keegan, ce n’est pas le quintuple Ballon d’Or qui serait retiré du deal mais bien les dirigeants cityzens.

Une décision semblable à celle de Thomas Tuchel, qui n’avait pas souhaité la venue de CR7 à Chelsea lors du dernier mercato. Reste maintenant à savoir qui ment ou qui dit la vérité dans cette histoire où chacun tire les draps de son côté.

🚨 Manchester City a été surpris par les déclarations de Cristiano Ronaldo, car c’est en réalité City qui a décidé de dire non à son transfert en août 2021, et pas le Portugais. 👀



(@MikeKeegan_DM) pic.twitter.com/KG5caViWJk — Actu Foot (@ActuFoot_) November 17, 2022

Une chose semble au moins sûr. Avec cette sortie médiatique très musclée, Cristiano Ronaldo a plus de chance de quitter Manchester United cet hiver que de finir le reste de la saison.

La star lusitanienne-en rassemblement avec son équipe nationale en vue de la Coupe du monde 2022-en serait conscient et serait déjà lancé dans la quête d’une nouvelle destination. La presse internationale parle du Bayern Munich et de Chelsea.