MU: « Je m’occuperai de ça », Ten Hag sur la sortie polémique de Ronaldo

Au micro d’Amazon Prime ce mercredi soir, après la victoire contre Tottenham (2-0), l’entraîneur de Manchester United a réagi au nouveau geste d’humeur de Cristiano Ronaldo.

Ce mercredi soir, Manchester United accueillait Tottenham à Old Trafford pour le compte de la 11è journée de Premier League. Une rencontre totalement dominée par les Reds Devils, qui l’ont emporté sur le score de 2-0. Des buts de Fred (47è) et Bruno Fernandes (69è) ont suffi à faire le bonheur du club mancunien. Une belle victoire qui a toutefois été éclipsée par le nouveau geste d’humeur de Cristiano Ronaldo.

EN effet, déçu ne pas être entré en cours de jeu malgré les nombreux changement opéré par son entraîneur, CR7 à quitter le terrain avant la fin du match, laissant libre cours à sa colère. Un geste qui a été, évidemment, largement critiqué par la presse anglaise. Interrogé à ce sujet après la victoire face au Spurs, Erik Ten Hag a préféré se concentrer sur le succès de son équipe. «Il était là, je l’ai vu, mais je ne lui ai pas parlé. Je m’occuperai de ça demain, pas aujourd’hui. Nous célébrons cette victoire et maintenant nous devons récupérer pour Chelsea samedi», s’est contenté de déclarer l’entraîneur mancunien.

Même s’il pense avoir toutes les raisons du monde d’avoir agi ainsi, ce nouveau coup de sang de Cristiano Ronaldo devrait marquer une fracture définitive entre le portugais et son entraîneur, et même avec la direction de Manchester United. Selon plusieurs médias anglais, l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus, sera même sanctionné pour son geste. Il est désormais difficile d’imaginer CR7 rester dans l’effectif mancunien. Un départ dès cet hiver semble de plus en plus probable. Après avoir tenté en vain de trouver une nouvelle destination lors du dernier mercato estival, le quintuple Ballon d’Or aura-t-il plus de chance en janvier?