MU: Cristiano Ronaldo à l’entraînement avec les U21

Écarté du groupe professionnel, Cristiano Ronaldo s’est entraîné ce vendredi matin avec les U21 de Manchester United selon les informations du Manchester Evening News.

La descente aux enfers continue pour Cristiano Ronaldo. Dans un communiqué publié ce jeudi, Manchester United a annoncé la mise à l’écart de sa star Cristiano Ronaldo pour le match contre Chelsea, samedi prochain, après que ce dernier ait refusé de rentrer en jeu contre Tottenham et quittant même le stade avant la fin du match. «Cristiano Ronaldo ne fera pas partie de l’équipe de Manchester United pour le match de Premier League de ce samedi contre Chelsea. Le reste de l’équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match», a écrit le club de Manchester pour faire part de sa décision.

Le portugais n’est pour autant pas privé d’entraînement. Et ce vendredi, le Manchester Evening New nous apprend que le quintuple Ballon d’Or s’est exercé avec les U21 des Reds Devils ce matin. Désormais, il n’y a plus rien à attendre entre CR7 et Manchester United. Le champion d’Europe 2016 a clairement perdu son statut de superstar au sein de l’effectif mancunien et désormais, un départ en janvier paraît inévitable pour le natif de Madère. En supposant évidement qu’il trouve un point de chute.

Ronaldo justifie de son attitude

Après l’annonce de la sanction de Manchester United ce jeudi, l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus s’est justifié de son attitude contre Tottenham, tout en évitant d’aller au clash avec son club. « J’ai commencé très jeune, les exemples des joueurs les plus âgés et les plus expérimentés ont toujours été très importants pour moi. Donc, plus tard, j’ai toujours essayé de donner moi-même l’exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées. Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment prend le dessus”, a-t-il expliqué, avant de montrer son impatience à revenir dans le groupe des Reds Devils.

“En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n’importe quel match. Céder à la pression n’est pas une option. Cela ne l’a jamais été. C’est Manchester United, et nous devons rester unis. Bientôt nous serons de nouveau ensemble”, a-t-il conclu.