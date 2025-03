MTN Côte d’Ivoire: Mitwa NG’ambi, première femme à la tête de la direction générale

- Publicité-

Mitwa NG’ambi, première femme nommée directrice générale de MTN Côte d’Ivoire, a officiellement pris ses fonctions le 1er mars 2025 à Abidjan.

Nommée en décembre 2024, Mme NG’ambi a été accueillie chaleureusement au siège de l’entreprise, situé au Plateau, le centre des affaires de la capitale économique ivoirienne. Elle succède à M. Djibril Ouattara, qui a dirigé la société pendant cinq ans.

Forte de plus de 17 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications, dont huit en tant que directrice générale, Mitwa NG’ambi a dirigé avec succès les filiales du groupe MTN au Rwanda et au Cameroun avant de rejoindre la Côte d’Ivoire. Lors de son discours devant le personnel, elle a exprimé son engagement à relever les défis de l’entreprise. « Je suis ravie d’être enfin arrivée à Abidjan. J’ai pleinement confiance en notre capacité à poursuivre avec succès notre ambition de reprendre le rythme, accélérer et dominer », a-t-elle déclaré.

Son expertise en technologie, marketing et stratégie apportera une nouvelle dynamique à la filiale ivoirienne. Sa mission consistera à stimuler l’innovation, améliorer les performances et consolider la position de l’entreprise sur le marché.