Mozambique: bourreau des Guépards à Cotonou, Geny Catamo prévient le Bénin

Buteur lors de la victoire face au Rwanda (2-0) la semaine dernière, Geny Catamo s’est prononcé sur la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Bénin. Et l’attaquant du Mozambique a assuré que les siens vont arracher la victoire face aux Guépards.

Porté par son buteur maison, Geny Catamo, le Mozambique a enregistré dimanche dernier sa deuxième victoire dans les éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. Les Mambas se sont défaits du Rwanda, à l’occasion de la cinquième journée des phases qualificatives. Au terme d’un match disputé à Huye stadium, les visiteurs se sont imposés sur le score de 2-0. Prêté par le Sporting à Marítimo, Catamo a signé l’un des deux buts de cette victoire des Mambas, qui reviennent à la deuxième place du groupe L, devant le Bénin, qui a arraché le nul face au Sénégal (1-1).

Un précieux succès des Mozambicains qui ne sont plus qu’à un match nul de la qualification pour la Coupe d’Afrique. Un petit point que les poulains du sélectionneur Chiquinho Conde tenteront d’arracher lors de la réception du Bénin en septembre prochain, à l’occasion de la sixième et dernière journée des éliminatoires. Une rencontre décisive pour les locaux qui défieront les Guépards en quête d’une victoire pour valider leur ticket pour le voyage en Côte d’ivoire.

Mais pour Geny Catamo, pas question de laisser passer cette opportunité de disputer la plus prisée des compétitions africaines. A deux mois de ce choc, le jeune buteur de 22 ans tient déjà à prévenir les Béninois que les siens feront tout ce qui est en leur pouvoir pour arracher la victoire, et pas seulement se contenter d’un match nul.

« Avec le Bénin, ce sera une finale avec un Stade de Zimpeto plein (à Maputo, ndlr). C’est vrai qu’il ne peut pas contenir nos 30 millions de fans, mais j’espère qu’il sera bien rempli pour le match contre le Bénin parce que ça va être une finale pour tous les Mozambicains. Et il faut tout donner pour gagner le dernier point qu’il nous manque, mais nous on veut gagner les trois points et on veut être en CAN. On ne va pas laisser passer cette opportunité », a lancé Catamo en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par 24H Football.

Une finale donc, que prépare déjà très activement la Fédération mozambicaine de football, avec un plan dantesque pour pousser les siens. Selon le président de la FMF, Feizal Sidat, l’Estádio Nacional do Zimpeto (qui va accueillir les deux équipes) sera transformé en une « charpente humaine » pour pousser les Mambas à la qualification à la CAN-2023.

