Mozambique-Bénin: Junior Olaitan et Rodrigue Kossi lancent les hostilités

A l’instar d’autres internationaux béninois, Rodrigue Kossi et Junior Olaitan seront également à Maputo ce weekend pour le match de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Mozambique. A quelques jours de ce choc décisif, les deux Guépards se sont confiés à la presse.

Les Guépards du Bénin seront ce samedi à Maputo en Mozambique. Un déplacement périlleux pour les poulains de Gernot Rorh qui affronteront les Mambas dans un duel comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Troisièmes au classement du groupe L, les Béninois doivent impérativement arracher les trois points de la victoire face à l’adversaire mozambicain pour composter leurs visas pour le voyage en Côte d’ivoire, hôte de cette 34è édition de la Coupe d’Afrique qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024.

Déjà à Cotonou, les ambassadeurs béninois préparent activement cette rencontre choc. Le groupe a effectué mardi sa deuxième séance d’entrainement au stade Général Mathieu Kérékou. Egalement de la partie, Junior Olaitan s’est confié à la presse à la fin des travaux. Et le jeune joueur est déterminé à arracher la qualification avec son équipe.

« Nous savons que c’est un match très important pour le peuple béninois et aussi pour nous. Nous sommes là et nous travaillons depuis lundi. Nous sommes tous motivés et conscients que c’est notre dernière chance de nous qualifier pour la CAN 2023. Je ne peux rien promettre pour le moment, mais nous mettons tout entre les mains de Dieu. Nous ferons notre travail, et le peuple béninois doit également participer en nous soutenant jusqu’au bout. Je crois que nous pouvons le faire : nous qualifier. Je travaille toujours dur. Je donne le meilleur de moi-même pour l’entraîneur qui me fait confiance et pour moi-même. Je sais que je n’ai pas encore atteint mon plein potentiel, alors je travaille dur. Le meilleur reste à venir« , a-t-il déclaré dans des propos recueillis par Ange MANDJE.

Son compatriote Rodrigue Kossi a aussi hâte de rendre la monnaie de leur pièce aux Mozambicains, vainqueurs des Béninois (1-0) lors de la deuxième journée. « Mes impressions sont bonnes après les deux premières séances d’entraînement parce que je trouve que tout le groupe est motivé. Je pense que nous sommes tous concentrés sur le match contre le Mozambique samedi prochain. Je sens déjà que ça va bien se passer si on continue comme ça« , a-t-il confié.

Et d’inviter le public sportif béninois à rester unis derrière son onze national pour une victoire écrasante au soir du 9 septembre: « Oui, le peuple béninois a le droit d’espérer cette qualification, et une fois encore, nous avons besoin de son soutien. Il faut qu’il croie en nous et qu’il nous soutienne jusqu’au bout, et je pense que tout ira bien. » Pour rappel, le match est prévu le 9 septembre 2023 à l’Estadio Nacional do Zimpeto de Maputo à 15h GMT.

