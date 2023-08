Mozambique-Bénin: Gernot Rohr justifie la présence de Stéphane Sessegnon

Le Vétéran des Guépards du Bénin, Stéphane Sessegnon, a été retenu pour la dernière journée des qualifications à la CAN 2023 contre le Mozambique, le 9 septembre prochain. En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur Gernot Rohr a justifié son choix.

Le Bénin joue sa qualification à la prochaine CAN 2023, qui se déroulera en Côte d’ivoire, le 9 septembre prochain. En déplacement sur la pelouse du Mozambique, les Guépards devront absolument remporter les trois points pour décrocher leur ticket pour la grande messe du football africain. Pour y arriver, le sélectionneur national, Gernot Rohr, a fait confiance à un groupe de 25 soldats, dévoilé ce jeudi, dont le vétéran Stéphane Sessegnon. En conférence de presse, le patron de l’équipe nationale béninoise a justifié son choix.

“La présence de Stéphane Sessegnon est justifiée par le fait qu’il a fait un programme d’entraînement très poussé sur le plan physique… Il a eu un programme qui lui a permis de rester en forme, de ne pas prendre du poids et de garder le rythme. Il a même fait quelques matchs avec des équipes, qui n’ont pas été diffusés.”, a lancé Gernot Rohr.

Il ajoute: “Stéphane est aussi, en l’absence de Khaled Adenon qui est suspendu, le leader naturel de ce jeune groupe. Je dis jeune parce qu’il y a six joueurs U20 et une demi-douzaine de joueurs locaux dans ce groupe. Dans ces conditions, on a besoin d’un guide sur le terrain et en dehors du terrain.”

Par la suite, Gernot Rohr a confié que Stéphane Sessegnon ne sera très probablement pas titulaire face au Mozambique, mais il sera utile sur le banc pour motiver ses coéquipiers. Le sélectionneur du Bénin a également confié qu’il n’était pas exclu que l’ancien du PSG retrouve un club avant la fin du mercato, qui va se poursuivre au-delà du 1er septembre dans plusieurs pays.

