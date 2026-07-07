Mouss Diouf : une rue porte désormais son nom à Bobigny, ville natale de Wallen, Dadju et Astérix

Le 7 juillet 2012, la télévision française perdait l’un de ses acteurs emblématiques, Mouss Diouf, décédé à l’âge de 47 ans après plusieurs années marquées par de lourds problèmes de santé. Réputé pour son rôle culte de l’inspecteur Justin N’Guma dans la série policière Julie Lescaut , l’acteur franco-sénégalais s’est imposé comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Plus d’une décennie après sa disparition, son parcours reste une source d’inspiration et a été honoré récemment par la ville de Bobigny , où il a grandi, qui a donné son nom à une rue dans son nouveau centre-ville.

Né à Dakar et arrivé en France à l’âge de quatre ans, Mouss Diouf avait d’abord posé ses valises à Marseille avant de s’installer définitivement en Seine-Saint-Denis, plus précisément dans la cité Karl-Marx à Bobigny. Cette commune, loin d’être anonyme, est également connue pour avoir vu grandir plusieurs artistes de renom, ainsi qu’être un lieu de création culturelle notable, notamment avec les origines insolites du personnage d’Astérix. L’attribution d’une rue à son nom témoigne de l’attachement profond de l’acteur à ses racines et de la reconnaissance de la collectivité pour son parcours et son héritage.

La cérémonie d’inauguration en mars 2025 a rassemblé famille, amis, habitants et élus locaux. Le maire de Bobigny, Abdel Sadi, a rappelé que Mouss Diouf restait avant tout « un gamin de la cité Karl-Marx », soulignant ainsi la fidélité de l’acteur à ses origines malgré son succès national. Sa sœur, Awa Sankare, a décrit un homme au grand cœur, généreux et engagé auprès des jeunes de son quartier, mettant en lumière son rôle d’exemple pour les générations suivantes.

Bobigny honore la mémoire d’un enfant du quartier devenu star de la télévision française

La rue Mouss-Diouf, désormais située dans le cœur urbain de Bobigny, est bien plus qu’une simple plaque. Elle symbolise une histoire de réussite ancrée dans un territoire populaire de la Seine-Saint-Denis. Mouss Diouf, par son charisme et son talent, avait réussi à s’imposer auprès d’un large public tout en restant proche de ses racines. À travers cette reconnaissance publique, Bobigny affirme son rôle dans la formation de personnalités qui ont marqué la culture française.

Sur le plan artistique, Mouss Diouf s’est fait connaître grâce à ses débuts au théâtre, notamment sous la direction de Jérôme Savary, avant de s’imposer rapidement sur le petit écran. Sa notoriété s’est construite grâce à la série Julie Lescaut, diffusée sur TF1 de 1992 à 2006, où il incarnait l’inspecteur Justin N’Guma pendant quatorze ans. Ce rôle a marqué une étape importante dans la représentation de la diversité dans les séries françaises, faisant de lui une figure familière et appréciée des téléspectateurs.

L’acteur a également multiplié les apparitions au cinéma dans des films populaires tels que Les Anges gardiens, Le Raid ou encore Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre, où il jouait le personnage de Baba. En parallèle de ses rôles d’acteur, il a contribué à des doublages de films d’animation comme Lilo et Stitch et Atlantide, l’empire perdu, et s’est produit sur scène avec ses spectacles mêlant humour et engagement social, notamment Avant, quand j’étais noir et Naturellement humain.

La ville de Bobigny, au-delà de rendre hommage à Mouss Diouf, est aussi un territoire riche d’histoires culturelles multiples. Parmi les personnalités issues de cette commune, on compte la chanteuse Wallen, figure importante du R’n’B français, ainsi que Dadju, né à Bobigny en 1991, aujourd’hui l’un des artistes les plus populaires de sa génération. D’autres figures comme la romancière Faïza Guène, le rappeur Ménélik ou le chanteur Nakk participent à cette richesse culturelle.

Une particularité remarquable de Bobigny est liée à la création du célèbre personnage d’Astérix. En effet, en 1959, Albert Uderzo et René Goscinny, les créateurs de la bande dessinée, se retrouvaient régulièrement dans un appartement situé rue Rameau à Bobigny pour imaginer les aventures du héros gaulois. Cette anecdote insolite est aujourd’hui mise en valeur dans la ville, avec une rue dédiée à René Goscinny et une présence importante de la mémoire d’Albert Uderzo. Ainsi, Bobigny se positionne comme un haut lieu culturel, où des destins artistiques variés se confondent dans le patrimoine local.