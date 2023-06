Mourinho prévient l’Argentine: «Le Sénégal est capable de battre toute équipe »

L’entraineur de l’AS Roma, José Mourinho, voit le Sénégal battre l’Argentine, alors que les Lions de la Téranga, vainqueurs du Brésil en amical (4-2), rêvent d’un choc de gala face à l’Albicéleste de Lionel Messi.

A l’instar de la Communauté sportive, José Mourinho a suivi avec intérêt la victoire écrasante du Sénégal face au Brésil, la semaine dernière. Au terme d’une rencontre amicale disputée à Lisbonne au Portugal, les Lions de la Téranga se sont imposés sur le score de 4-2, avec un doublé de Sadio Mané pour son retour en sélection. Une démonstration de force des champions d’Afrique qui ont été nettement supérieurs à leurs adversaires, surtout en seconde période.

De quoi faire dire à un certain José Mourinho que cette équipe sénégalaise serait capable de battre n’importe quelle équipe si elle joue avec cette intensité. «J’étais dans le stade à surveiller le Sénégal et le Brésil. Le Sénégal est capable de battre toute équipe », a confié le Special one dans des propos relayés par Seneposte.

En langage clair, Mourinho, après avoir bien supervisé ce match croit dur comme fer que si les Sénégalais jouent sur leur vraie valeur, ils sont capables de battre n’importe quelle équipe, dont l’Argentine que les Lions de la Téranga rêvent d’affronter. « Il est très important de jouer ces matchs-là. J’espère qu’il y en aura d’autres, mais cette fois-ci à Dakar, au Sénégal. Nous invitons le Brésil chez nous afin qu’ils puissent découvrir un peu la terre mère, l’Afrique, ainsi que l’Argentine et d’autres équipes », avait déclaré Aliou Cissé, en conférence de presse après la rencontre face à la Seleção.

Le Sénégal et l’Argentine ne se sont jamais affrontés de toute leur histoire, ni en match officiel, ni en amical. En 2019, l’Albicéleste avait sollicité la Fédération sénégalaise pour une rencontre avec les Lions de la Téranga. Une proposition qui n’avait finalement pas abouti.

