Mourinho et le Real Madrid: un retour bientôt possible ?

Une clause dans son contrat avec Benfica pourrait ouvrir la voie à José Mourinho vers la Maison Blanche, ravivant les spéculations sur un possible come-back en Liga.

José Mourinho n’a jamais vraiment coupé les ponts avec le Real Madrid. À peine arrivé à Benfica pour un contrat de deux saisons, le « Special One » dispose pourtant d’une clause lui permettant de quitter le club lisboète sans indemnité dans les dix jours suivant la fin de la saison. Une disposition rare, mais qui pourrait faciliter son retour en Espagne, notamment dans la capitale madrilène.

Même si l’entraîneur portugais se montre épanoui à Lisbonne et souhaite poursuivre son projet avec Benfica, cette opportunité juridique et financière ne passe pas inaperçue. Les relations parfois tendues avec Florentino Pérez ne semblent pas exclure une négociation, surtout à l’approche des moments clés de la saison européenne. Selon les informations du quotidien espagnol AS, des discussions pourraient être envisagées prochainement, notamment autour des matchs des seizièmes de finale de la Ligue des Champions.

