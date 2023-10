Moukandjo : « Si Eto’o ne limoge pas Song avant la CAN, cela voudrait dire que … »

-Publicité-

Le bilan famélique de Rigobert Song sur le banc des Lions Indomptables continue de susciter des réactions au Cameroun, à deux mois de la CAN 2023. Dernier à réagir, l’ancien international Benjamin Moukandjo.

Si un départ de la tête des Lions Indomptables cette année, à moins de 100 jours de la CAN 2023 en Côte d’ivoire (13 janvier-11 février 2024), est peu probable, Rigobert Song ne fait en tout cas plus l’unanimité au sein du public sportif camerounais.

Bon nombre estiment que l’ancien défenseur n’est plus l’homme de la situation. Et ce n’est pas non plus les statistiques faméliques de Song qui plaideront en faveur de l’ex-défenseur de West Ham. S’il a qualifié le Cameroun à la Coupe du monde 2022 devant l’Algérie, le sélectionneur affiche cependant un bilan famélique à la tête des Lions Indomptables: seulement 4 victoires à son actif sur le banc camerounais (7 défaites et 5 nuls) en 16 rencontres.

Mais pour l’ancien capitaine des Lions, Benjamin Moukandjo, le timing n’est pas un des meilleurs pour envisager un licenciement du technicien camerounais. «Sur le plan comptable je vais être honnête : non. Quand vous avez perdu 7 matchs et seulement 4 gagnés, c’est trop peu pour une équipe comme le Cameroun« , a déclaré l’ancien attaquant de Lorient dans un entretien exclusif à Afrik-Foot.

« De ma position je suis très mal placé pour tirer les enseignements de son bilan. S’il est encore là, cela veut dire que le président de la Fédération lui fait encore confiance. C’est la raison de son maintien. S’il est là, c’est peut-être parce que ceux qui décident voient en lui (Song) la capacité à redresser la barre. On va faire confiance à ces gens-là. On est qualifié et je pense que ce serait prématuré et illogique de changer d’entraîneur en cours de route. On a une CAN à préparer», a ajouté le Camerounais.

- Publicité-

Pour rappel, le Cameroun est logé dans la poule de la mort à la CAN 2023, avec le Sénégal, la Gambie et la Guinée comme co-locataires du groupe C.