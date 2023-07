Moscou et Kiev annoncent toutes deux une catastrophe imminente à la centrale nucléaire de Zaporijjia

L’Ukraine et la Russie s’accusent mutuellement de planifier une « provocation » et une « attaque » sur la centrale nucléaire de Zaporijia, dans le sud du pays.

En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijia (sud), la plus grande d’Europe, aux mains des Russes depuis mars 2022, était (à nouveau) au cœur d’accusations croisées entre Kiev et Moscou mardi en fin de journée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué avoir averti son homologue français Emmanuel Macron, lors d’une conversation téléphonique, que les Russes « préparaient des provocations dangereuses » dans la centrale. Plus tôt, l’armée ukrainienne a affirmé que des « objets similaires à des engins explosifs ont été placés sur le toit extérieur des réacteurs 3 et 4 ».

Dans le même temps, à Moscou, un conseiller du géant russe du nucléaire Rosatom, Renat Karchaa, a accusé Kiev de préparer une « attaque » de la centrale. « Aujourd’hui, nous avons reçu une information que je suis autorisé à révéler. Le 5 juillet, durant la nuit, en pleine obscurité, l’armée ukrainienne va essayer d’attaquer la centrale nucléaire de Zaporijia », a-t-il déclaré à la télévision russe.