Mort du petit Madoua : la vidéosurveillance de Neuilly-Plaisance établit qu’il est tombé dans l’eau

Les images de vidéosurveillance ont confirmé que le petit Madoua, âgé de 4 ans, est tombé dans la Marne et a perdu la vie. Disparu le 25 février après-midi près des bords de Marne à Neuilly-Plaisance, l’enfant avait fait l’objet d’une vaste mobilisation : forces de l’ordre, plongeurs, équipes cynophiles, moyens aériens et des centaines de bénévoles. Dans la nuit du 5 au 6 mars, les organisateurs de la mobilisation citoyenne et la famille ont annoncé la fin des recherches bénévoles.

Selon les éléments communiqués, la mère de Madoua a alerté la police le 25 février vers 14 h 15, indiquant que son fils, avec lequel elle jouait dans le parc André-Devambez en bord de Marne, avait momentanément échappé à sa vigilance. Les caméras de vidéoprotection ont filmé l’enfant courant le long de la promenade en direction du Perreux-sur-Marne avant que sa trace ne se perde.

Un important dispositif de secours et de recherche avait été déployé sur plusieurs communes d’Île-de-France : services de police, plongeurs spécialisés, équipes cynophiles et moyens aériens ont participé aux opérations. Parallèlement, des habitants et des bénévoles se sont organisés pour mener des battues et relayer l’appel à témoins sur les réseaux sociaux.

Des images exploitées par les enquêteurs établissent la chute dans l’eau

Dans le communiqué publié par les organisateurs de la mobilisation, il est indiqué que l’analyse des images de vidéosurveillance a « permis d’établir que Madoua est tombé dans l’eau ». À la suite de ces éléments, les recherches menées bénévolement ont été arrêtées, précisent les signataires du texte.

D’après les informations recueillies dans le cadre de l’enquête, le garçon se serait déséquilibré et aurait chuté dans la Marne au niveau du parc situé sur les bords de la rivière, là où il avait été vu pour la dernière fois. Le visionnage d’images supplémentaires par les enquêteurs aurait permis de confirmer ce scénario.

Le communiqué adresse « leurs pensées les plus sincères » à la famille et aux proches et remercie les personnes ayant participé aux recherches — bénévoles, habitants et internautes. Les organisateurs demandent à présent « de respecter le deuil de la famille et de ne relayer que les informations officielles ». Un message relayé également sur les réseaux sociaux par plusieurs comptes d’information.

