Mort du petit Émile : de nouvelles personnes vont devoir se soumettre à un test ADN

Nouvel épisode dans l’affaire du petit Émile : ce jeudi 26 février, les juges d’instruction chargés du dossier ont ordonné une vaste campagne de prélèvements ADN visant plusieurs dizaines de personnes, selon BFMTV, qui confirme des informations du Parisien. Cette décision intervient alors que l’enquête, ouverte après la disparition en juillet 2023 et la découverte du crâne de l’enfant en mars 2024, cherche à identifier des profils génétiques inconnus retrouvés sur les vêtements de la victime.

Le 8 juillet 2023, le garçonnet, âgé de deux ans et demi, avait disparu dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, alors qu’il se trouvait chez ses grands-parents. Les recherches avaient mobilisé d’importants moyens — battues locales, interventions héliportées et actions des forces de l’ordre — sans permettre de localiser immédiatement l’enfant. Le 30 mars 2024, une randonneuse a découvert le crâne du petit garçon le long d’un sentier proche du domicile familial.

Des analyses effectuées à la fin du mois de mars 2024 ont relevé la présence de traces ADN étrangères à celles de la famille sur les vêtements retrouvés. Ces profils n’avaient, jusqu’à présent, pas permis d’identifier un auteur ou un tiers. Les magistrats instructeurs ont donc décidé d’élargir la recherche génétique en ordonnant des prélèvements sur des personnes susceptibles d’avoir été présentes dans le secteur au moment des faits.

Un élargissement ciblé des investigations génétiques

Selon les sources médiatiques reprises par BFMTV et Le Parisien, l’opération judiciaire doit concerner des habitants du hameau, des vacanciers présents durant la période, ainsi que des personnes de passage le jour de la disparition. Le texte de l’ordonnance évoque une campagne d’envergure : certaines informations parlent de « plusieurs dizaines » de prélèvements, d’autres d’une « nouvelle vague » visant une dizaine de personnes, ce qui témoigne d’un élargissement progressif du périmètre des investigations.

Les magistrats ont précisé que les membres de la famille d’Émile ne sont pas concernés par ces nouveaux prélèvements, leurs empreintes génétiques ayant été recueillies dès les premières phases de l’enquête. L’objectif affiché de cette opération est de comparer les profils génétiques collectés avec les traces ADN inconnues identifiées sur les vêtements de l’enfant, afin d’exclure des pistes ou d’orienter les investigations vers des personnes susceptibles d’expliquer la présence de ces traces.

La campagne, programmée pour le printemps selon les sources, a toutefois déjà commencé sur le terrain. L’ADN de quatre personnes vivant dans le village a été prélevé ces derniers jours. Les magistrats et les scientifiques en charge des analyses procéderont ensuite aux rapprochements entre ces échantillons et les profils non identifiés relevés lors des premières expertises réalisées fin mars 2024.