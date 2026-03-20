Mort d’Isabelle Mergault à 67 ans après un cancer des poumons

Isabelle Mergault , comédienne, humoriste et réalisatrice française, est décédée vendredi 20 mars 2026 à l’âge de 67 ans à Neuilly-sur-Seine des suites d’un cancer, a confirmé sa famille. RTL, où elle était une voix régulière, a relayé l’annonce. Son décès survient quelques jours après la disparition de Bruno Salomone, ajoutant à l’émotion dans le monde du spectacle et de la radio en France.

Hospitalisée depuis plusieurs semaines à l’hôpital Ambroise-Paré de Neuilly-sur-Seine, Isabelle Mergault a vu son état se dégrader très rapidement. Selon Paris Match, il s’agit d’un cancer du poumon ayant métastasé au foie. Un proche cité par l’hebdomadaire résume la soudaineté de l’évolution : « Tout est allé très vite ». Sa famille, dans un communiqué, a souligné le courage avec lequel elle a mené ce combat et la discrétion dans laquelle elle l’a conduit.

Fidèle à son tempérament, la comédienne avait longtemps gardé le silence sur sa santé. En avril 2025, elle avait annulé une représentation de sa pièce Le Bracelet au Zénith de Pau, évoquant « des raisons de santé » sur le réseau social X. En 2021, elle avait laissé entendre des difficultés médicales dans un message public, mentionnant notamment avoir trouvé un apaisement auprès d’une naturopathe.

Une trajectoire artistique marquée par la radio, l’écriture et la réalisation

Née le 11 mai 1958 à Paris, Isabelle Mergault était la fille d’un chirurgien et d’une dermatologue. Issue d’un milieu éloigné du spectacle, elle s’est néanmoins engagée très tôt dans une carrière artistique. Dans les années 1980, elle s’est fait connaître par des seconds rôles dans des comédies populaires, où sa voix particulière retint l’attention du public et des professionnels.

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Sa diction portait la trace d’une dyslalie affectant la prononciation des sons « ch » et « j », un trait qu’un orthophoniste l’avait encouragée à conserver, estimant qu’il constituerait un atout identitaire. Cette singularité vocale a contribué à faire d’elle une personnalité reconnaissable et différenciante dans les médias.

Parallèlement au cinéma et au théâtre, Isabelle Mergault s’est imposée à la radio, notamment au sein de l’émission Les Grosses Têtes diffusée sur RTL, aux côtés de Laurent Ruquier. Sa présence sur ce plateau en a fait une « voix incontournable » du paysage radiophonique français.

Après avoir interrompu sa carrière d’actrice à l’écran au début des années 1990, elle s’est tournée vers l’écriture et la réalisation. Sa première réalisation a été distinguée par un César, reconnaissance qui a confirmé sa réussite dans ce nouvel exercice professionnel.

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