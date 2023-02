Mort d’Erickson le Zulu: trois ans après, sa 1ère femme Amoin Yolande brise le silence

Amoin Yolande, femme du chanteur ivoirien Erickson le Zulu a fait de nouvelles confidences sur le décès tragique et les obsèques de son mari.

Erickson le Zulu à l’état civil Éric Bosiki, ex-disc-jockey au Roland Garros, est un chanteur ivoirien originaire de la République démocratique du Congo. Il est décédé le 20 février 2020 à Paris des suites d’une longue maladie. L’artiste a été inhumé le vendredi 6 mars 2020 en France, au cimetière de Valenton, à proximité de Créteil en banlieue parisienne.

De son vivant, après son mariage avec Amoin Yolande dont il cite le nom dans ses différentes chansons, Erickson le Zulu a rencontré une autre femme en France, Elisabeth Gogoué avec qui il aura 3 autres enfants. Au lendemain de sa mort, cette dernière a donné naissance à une fille qu’elle a baptisée Ericka Bosiki.

Interrogée sur sa vie d’après la mort de son époux, son épouse Yolande s’est lâché sur l’émission showbuzz. « Erickson le Zulu a décidé de chanter mon nom dans ses chansons parce que j’étais une personne spéciale pour lui. J’ai fait beaucoup pour lui et il me disait aussi que je lui portais chance. Donc c’était sa façon de m’honorer aussi. On était très complice, on se disait tout », a-t-elle d’abord expliqué.

A l’en croire, elle survit grâce aux soutiens de certains acteurs du showbiz ivoirien. « Je n’ai jamais été contactée pour aller en France pour les obsèques de Erickson le Zulu. Aujourd’hui, il y a Clother Kouassi, Mulukuku Dj, Kedjevara et Molare qui m’aident beaucoup aussi à pouvoir vivre avec les enfants. Concernant ses œuvres, je ne bénéficie pas encore des droits mais la procédure est en cours… », a-t-elle révélé sur NCI.