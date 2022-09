Mort d’Elizabeth II : voici la façon humiliante, dont le prince Harry a appris la triste nouvelle

Décédée, le jeudi 8 septembre 2022, dans son Chateau de Balmoral, en Écosse, la reine Elizabeth II a été inhumée, le lundi 19 septembre dernier, dans le mémorial George VI de la chapelle Saint-Georges du château, à Windsor. Cette disparition de la monarque britannique a eu ses à-côtés, à l’instar de la façon humiliante, dont le prince Harry a appris la triste nouvelle.

La reine Elizabeth II a tiré sa révérence, jeudi 8 septembre 2022. Morte, à 96 ans, dont 70 de règne, les cérémonies funéraires de la cheffe du Commonwealth ont tenu le monde entier, en haleine. Après son inhumation, lundi 19 septembre, en la Chapelle royale Saint-Georges du château, à Windsor, la veuve du prince Philip vient d’entrer dans l’histoire.

Démis de ses titres royaux …

Mis à part, le côté officiel de cette cérémonie grandiose, qui a vu la participation de quelque 500 dirigeants et têtes couronnés du monde, le décès d’Elizabeth II a, aussi, connu quelques moments impopulaires.

Entre autres scandales, liés à la mort de la souveraine du Royaume-Uni, la presse rapporte que le prince a été humilié, dans la façon, dont le duc de Sussex a appris la disparition de sa grand-mère. Selon des informations, dignes de foi, alors que sa Majesté la reine poussait son dernier soupir, toute la famille royale, ou presque, a eu le privilège d’être à ses côtés, en vue de lui dire un dernier mot.

En effet, vivant sur le sol américain, depuis le Megxit, avec sa femme, Meghan Markle, et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, Harry a, quand même, réussi à prendre un vol, en direction d’Écosse, où vivait Elizabeth II. Malheureusement, à en croire Page Six, c’est pendant son vol que le fils cadet de la défunte Lady Diana a appris la mauvaise nouvelle, et en ligne. Selon le média, c’est, seulement, dans l’après-midi que le prince a pu rallier Aberdeen, ratant, ainsi, cette occasion de serrer sa grand-mère, dans ses bras, une dernière fois.

Au-delà de ce coup dur, dont a été l’objet Harry, le frère du nouveau prince de Galles a, également, essuyé quelques autres affronts, en l’occurrence, le refus qui lui été intimé, dans un premier temps, de porter l’uniforme militaire, avant que l’autorisation ne lui soit accordée, quelques jours, plus tard.

Au rang des sujets, qui fâchent, les deux enfants de Charles III, d’après les informations de CBS Mornings, ont dû surmonter leurs mésententes. « Ils ont, tous les deux, fait des efforts. Ils voulaient faire en sorte que tout se passe bien. », peut-on lire dans un article du média.