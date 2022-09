Mort d’Elizabeth II : un homme arrêté après avoir touché le cercueil de la reine

L’homme a réussi à grimper les marches sur lesquelles le cerceuil est installé et à le toucher avant d’être interpellé. Une scène qui a choqué les Britanniques.

D’après les médias britanniques, un homme a été arrêté vendredi soir, à Londres, après avoir approché le cercueil de la reine Elizabeth II, exposé à Westminster Hall jusqu’à lundi, jour des funérailles de la monarque. Selon la même source, le suspect aurait gravi les quelques marches sur lesquels la monarque repose, puis est parvenu à toucher le cercueil avant d’être interpellé. Il a été placé en garde à vue.

Actual video:

Man detained by Police after ‘disturbance’ at Queen’s lying in state in Westminster Hall#QueenElizabeth #WestminsterHall pic.twitter.com/Ek4HiUDAGj