Mort de Lyhanna : le frère de Jérôme Barella suspecté de viol et placé en garde à vue

Nouvel épisode judiciaire dans l’affaire Lyhanna : le frère de Jérôme Barella a été placé en garde à vue le 8 juin 2026 au commissariat d’Auch, visé pour des faits de viol dénoncés par une ex-compagne, quelques jours après la découverte du corps de la fillette de 11 ans retrouvée le 4 juin 2026 dans un silo agricole désaffecté à Puycasquier (Gers). Jérôme Barella, âgé de 41 ans, est déjà mis en examen dans ce dossier pour enlèvement et meurtre.

Selon BFMTV, la plainte contre le frère, né en 1982, porte sur des agressions sexuelles et des viols présumés commis en 2007 et 2017. La victime a déposé sa plainte en 2024. Les investigations ont conduit à l’interpellation et à la garde à vue au commissariat d’Auch ce lundi 8 juin 2026, a précisé la même source.

Le parquet d’Auch, sollicité par BFMTV, n’avait pas répondu aux demandes de la rédaction au moment de la publication des informations. La mise en garde à vue du frère intervient alors que la famille Barella est au centre d’un dossier criminel particulièrement médiatisé et que la justice examine l’entourage du principal mis en cause dans la disparition et la mort de la fillette.

Chronologie judiciaire et antécédents évoqués dans le dossier

Les éléments publics relèvent d’une succession de procédures et de signalements antérieurs. Jérôme Barella avait été placé en garde à vue le 30 mai 2026, puis mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans avant qu’une requalification des faits en meurtre ne soit décidée, entraînant son placement en détention provisoire.

Plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles sur mineurs ont été enregistrées par le passé à l’encontre de Jérôme Barella, mais il disposait d’un casier judiciaire vierge au moment de sa mise en examen. Des plaintes datées d’août 2025 mentionnent notamment des faits allégués commis à l’encontre d’une fillette de 10 ans à son domicile, plainte déposée à Plaisance-du-Touch. Selon Le Parisien, les gendarmes de Lectoure avaient reçu le 14 février 2026 un ordre d’interpeller Jérôme Barella dans le cadre d’une enquête pour viol présumé sur mineure, arrestation qui n’aurait finalement pas eu lieu avant la disparition de Lyhanna.

Sur le plan professionnel, Jérôme Barella avait été licencié en février 2021 d’un lycée du Gers à la suite d’une procédure disciplinaire liée à un signalement pour comportement inapproprié. Lors des auditions liées à la disparition de Lyhanna et à sa mise en examen, il a nié les faits qui lui sont reprochés ; la procureure d’Auch a, selon les comptes rendus de l’instruction, qualifié ses déclarations d’« incohérentes et imprécises ».

Le principal intéressé vitait à Montestruc-sur-Gers avec son épouse et leurs deux enfants ; l’une de ses filles était amie avec Lyhanna. Les deux hommes concernés par ces procédures restent, conformément au droit français, présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu’à ce qu’une décision de justice en dispose autrement.