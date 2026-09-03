Mort de la petite Lyhanna dans le Gers : la cause exacte du décès désormais établie par les experts

Les experts judiciaires ont formellement déterminé la cause exacte de la mort de Lyhanna, fillette de onze ans dont le corps avait été découvert le 4 juin 2026 à l’intérieur d’un silo agricole situé à Puycasquier, dans le département du Gers. Cette avancée médico-légale intervient trois mois après la découverte macabre qui avait plongé la localité et l’opinion publique dans une vive émotion.

Contacté par La Dépêche du Midi début septembre 2026, l’avocat des parents de la victime, Me François Roujou de Boubée, a confirmé que la famille a pris connaissance des résultats précis de ces expertises. Le conseil a toutefois averti que cet élément capital ne sera pas divulgué, le choix du secret ayant été arrêté afin de couper court aux spéculations et de préserver la sérénité de l’instruction jusqu’au renvoi du dossier devant la cour d’assises.

Dans cette procédure criminelle, les charges les plus lourdes pèsent sur le suspect principal, Jérôme Barella, qui demeure incarcéré. Cet homme, père d’une camarade de classe de la victime, est mis en examen pour des faits d’enlèvement, de séquestration, de viol et de meurtre commis sur une mineure de moins de 15 ans.

Face à la tournure de l’enquête, les parents de la jeune victime ont fait le choix de s’effacer totalement de la scène médiatique. Leur avocat a souligné que ce retrait complet a pour objectif exclusif de préserver leur intimité et de protéger leur foyer des sollicitations extérieures dans cette épreuve.

Une onde de choc nourrie par de précédents signalements

Le drame a pris un retentissement national en raison d’éléments compromettants apparus sur les antécédents du mis en cause. Jérôme Barella avait en effet fait l’objet par le passé de signalements et de plaintes pour des violences sexuelles, des procédures antérieures qui n’avaient pas abouti à des poursuites judiciaires.