Mort de Hayden Panettiere : sa mère, Lesley Vogel, rompt le silence dans une première interview

Une semaine après la mort de Hayden Panettiere, retrouvée inanimée et en arrêt cardiaque le 16 août 2026 dans une résidence de Greenville, en Caroline du Sud, sa mère Lesley Vogel a rompu le silence dans un entretien accordé à ABC News, diffusé le 23 août. Elle y revient sur sa relation tumultueuse avec l’actrice, révélée dans les séries Heroes puis Nashville et décédée à 36 ans, et sur la souffrance qu’elle devinait derrière son image publique.

« J’étais engourdie. J’étais juste engourdie », confie Lesley Vogel à propos du moment où elle a appris la nouvelle. Elle affirme ne pas encore réaliser ce qui s’est passé et demande le droit de vivre son deuil comme elle l’entend. C’est la deuxième fois que la mère de l’actrice perd un enfant : en février 2023, elle avait déjà perdu son fils Jansen, mort à 28 ans d’une cardiomégalie associée à des complications de la valve aortique.

L’enquête sur la mort de Hayden Panettiere se poursuit, menée par la police de Greenville avec l’appui de la Drug Enforcement Administration. Selon un rapport de police cité par ABC News, l’actrice se trouvait au moment des faits avec son compagnon par intermittence, Brian Hickerson, et le frère de celui-ci. La cause exacte du décès reste, selon le bureau du coroner, en attente de nouvelles analyses. L’avocat de Brian Hickerson a indiqué que la mort restait sous enquête et que la police n’avait à ce stade « relevé aucun signe d’acte criminel », appelant au respect de la procédure en cours.

Quelques mois avant sa mort, Hayden Panettiere évoquait déjà ses liens distendus avec sa mère. Dans une interview à ABC News en mai, elle expliquait avoir tenté, en vain, de faire évoluer leur relation. Lesley Vogel avait alors indiqué à Page Six avoir choisi de couper le contact sur les conseils de professionnels.

Une relation fragilisée depuis l’adolescence

Coach et manager de sa fille durant son enfance, Lesley Vogel se souvient d’une adolescente heureuse jusqu’à l’obtention, à 16 ans, du rôle de Claire Bennet dans la série Heroes. « Vers 17 ans, j’ai commencé à la voir décliner », raconte-t-elle. Dans son livre publié en mai, This Is Me: A Reckoning, Hayden Panettiere racontait le jour où, à 19 ans, elle avait annoncé à sa mère ne plus vouloir être managée par elle.

Pour Lesley Vogel, le tournant décisif intervient en 2018, lorsque sa fille cède la garde complète de sa fille, alors âgée de 4 ans, à son ex-compagnon, le boxeur Wladimir Klitschko. C’est à cette période que Brian Hickerson, condamné dans une affaire distincte pour des faits de violences conjugales et dont le recours pour faire réduire ces condamnations a été rejeté quelques jours avant la mort de l’actrice, entre dans la vie de Hayden Panettiere. « Elle savait que Brian était toxique. Elle savait qu’elle devait le sortir de sa vie », assure sa mère, qui dit avoir vécu à ses côtés pendant six semaines l’an dernier avant que sa fille ne choisisse de rester avec lui.

Lesley Vogel espère aujourd’hui que sa fille restera dans les mémoires comme la femme talentueuse qu’elle a toujours été, derrière une souffrance que peu de gens, selon elle, ont su voir.