Mort à 56 ans de Natalia Dontcheva, comédienne récurrente de Joséphine, ange gardien sur TF1

Natalia Dontcheva , actrice franco‑bulgare connue pour ses apparitions à la télévision et au théâtre, est décédée le samedi 1er août à l’âge de 56 ans, a annoncé son agent Laurent Savry au quotidien Le Figaro. Figure régulière de séries françaises et comédiennes de théâtre, son départ suscite de nombreux hommages dans le milieu artistique.

Selon le communiqué relayé par Le Figaro, Laurent Savry a salué une « artiste profondément talentueuse et femme d’une grande sensibilité » qui a « marqué le public par la justesse de son interprétation, son élégance et son engagement au service de son métier ». L’annonce de son décès intervient alors que le monde du spectacle déplore d’autres pertes en ce début de mois d’août.

Née en 1969 à Sofia, Natalia Dontcheva est la fille de l’acteur bulgare Plamen Donchev. Formée initialement en Bulgarie, elle a poursuivi sa carrière en France où elle est apparue sur le petit écran et sur les planches pendant plusieurs décennies.

De nombreux rôles en France

À la télévision, Natalia Dontcheva a enchaîné des rôles dans des séries et téléfilms français. Elle a été aperçue dans Joséphine, ange gardien, et figure dans les crédits de téléfilms tels que Le tableau noir (1998), La fautive (2001) et Tango (2014). Entre 2011 et 2015, elle a partagé l’affiche avec Thierry Lhermitte dans Doc Martin.

Plus récemment, l’actrice est apparue dans Les Disparus de la Forêt noire en 2023 puis dans Disparition inquiétante diffusé en 2024 sur France 2. Ces dernières participations témoignent d’une présence régulière à l’écran même si sa visibilité avait diminué ces dernières années.

Parallèlement à sa carrière télévisuelle, Natalia Dontcheva a exercé au théâtre. Elle a donné la réplique à Daniel Auteuil dans Le malade imaginaire et a joué dans la pièce Excusez‑moi pour la poussière, montrant une polyvalence entre scènes et plateaux de tournage.

Sur le plan familial, elle était mariée au réalisateur Arnaud Sélignac. Hugo Sélignac, producteur et beau‑fils de Natalia Dontcheva, a publié un hommage poignant après l’annonce de son décès. Dans un message relayé sur les réseaux, il écrit notamment : « Je n’aimais pas le titre de ‘Belle’ mère, car quand on s’est rencontré, je n’étais plus un enfant et une belle‑mère, j’en avais déjà eu une, mais tu ne peux pas savoir à quel point je trouvais que tu étais une ‘Belle’ personne et que j’aimais profondément qui tu étais. »

Hugo Sélignac poursuit son témoignage en rendant compte des liens familiaux entretenus par Natalia Dontcheva : « Merci pour ce lien que tu t’es battue à entretenir dans notre famille. Merci pour la confiance que tu as pu m’apporter en me regardant toujours avec fierté depuis mon adolescence, merci de t’être occupée de Georgia, merci d’avoir accueilli mes enfants comme les tiens, merci d’avoir aidé notre père à en être un meilleur, mais surtout merci d’avoir pris soin de lui pendant 25 ans, merci de l’avoir admiré, porté, soutenu, pardonné et surtout aimé passionnément. Elle valait ce qu’elle valait, mais on était une famille et, du côté Sélignac, notre socle, c’était toi. »