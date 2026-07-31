Brigitte Lahaie critiquée par Alexandra Lamy et Marion Cotillard après ses propos sur Bruel

Brigitte Lahaie a relancé la polémique en défendant, lors d’une intervention télévisée, une lecture particulière des accusations de viols et d’agressions sexuelles visant Patrick Bruel , suscitant des réactions publiques de plusieurs personnalités du milieu culturel et une reprise de ses propos sur les réseaux sociaux.

Invitée sur le plateau de l’émission Le Jet de Luxe, l’ancienne actrice a développé une analyse qui remet en question l’efficacité des poursuites judiciaires comme réponse aux violences sexuelles et propose une lecture psychologique et sociétale des comportements. Ses prises de parole ont été largement relayées et commentées en ligne.

Au cours de l’émission, Brigitte Lahaie a expliqué que, selon elle, certaines femmes, influencées par les discours sur le patriarcat, chercheraient à « venger » des souffrances ancestrales et adopteraient une représentation de l’homme comme intrinsèquement violent. Elle a également évoqué, en se référant à sa propre expérience, le fait d’avoir eu des rapports sexuels sans en avoir le désir et les conséquences intimes que cela peut laisser. Dans son intervention, elle a affirmé que porter plainte ne constitue pas nécessairement un chemin vers le mieux-être et a invité, selon ses propos, à un travail personnel plutôt qu’à rester dans une position de victime. Elle a enfin avancé une affirmation sur le rôle historique du patriarcat, estimant qu’il avait été « indispensable pour la survie de l’espèce », en justifiant ce point par la participation masculine aux conflits armés et la reproduction féminine.

Reprises et réactions publiques

La comédienne et réalisatrice Léa Issert a mis en scène ces déclarations dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, adoptant une posture volontairement sensuelle et ironique pour en proposer une lecture critique. Cette publication a servi de vecteur pour un large débat et a provoqué des réactions de personnalités du monde artistique.

Parmi les réactions rendues publiques, l’actrice Alexandra Lamy a qualifié le discours de « quelle horreur ce discours », manifestant son désaccord de manière brève et directe sur les réseaux. L’actrice Marion Cotillard a exprimé son étonnement en commentant « Oh wow wow wow. Et tu m’as quand même fait rire », soulignant la tonalité polémique de l’intervention. Le musicien Waxx a, pour sa part, publié un commentaire sévère, estimant qu’« même avec un edit level max n’y aurait pas une phrase à garder ».

Les publications et commentaires autour de l’intervention de Brigitte Lahaie ont circulé largement sur les plateformes sociales depuis leur diffusion, alimentant les échanges entre internautes et figures publiques.