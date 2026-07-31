Louis de Funès : comment le roi du box‑office a bâti une fortune colossale

Aujourd’hui encore, Louis de Funès reste le roi du box-office français . Né le 31 juillet 1914 à Courbevoie dans une famille d’origine espagnole aux ressources limitées, il a traversé des années de précarité avant de connaître une gloire populaire qui transformera sa vie et son patrimoine. Pianiste de bar, interprète de seconds rôles puis vedette majeure à partir des années 1960, son parcours illustre une trajectoire sociale et professionnelle marquée par la persévérance et la rupture brutale avec la pauvreté.

Son enfance et sa jeunesse sont marquées par les difficultés financières et des déménagements fréquents. Ayant rapidement quitté l’école, il enchaîne les petits métiers pour subsister. Le manque de stabilité économique et le caractère entier de l’artiste compliquent souvent sa progression professionnelle dans ses premières années.

Avant d’être reconnu au cinéma, Louis de Funès trouve un équilibre artistique comme pianiste de bar à Paris. Il anime des soirées, vit de cachets modestes et partage ces moments avec sa femme, Jeanne de Funès, qui continue de croire en son talent malgré l’absence de confort matériel. Le succès public tarde : il dépasse la quarantaine avant d’attirer réellement l’attention du grand public.

De Courbevoie aux petits boulots, puis la consécration

Durant ses années de lutte, il exerce des métiers très divers — dessinateur, comptable, décorateur, fourreur — sans parvenir à trouver une stabilité durable. Son tempérament et son humour, parfois déroutants, lui jouent des tours professionnels, mais son aisance comique et son goût pour la scène le poussent vers le théâtre puis le cinéma.

À partir du milieu des années 1960, la carrière de Louis de Funès change radicalement. Une série de films populaires propulse sa notoriété : Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantômas, Le Corniaud, La Grande Vadrouille, L’Aile ou la Cuisse et La Soupe aux choux figurent parmi les titres qui le consacrent. Les producteurs recherchent sa présence à l’affiche, convaincus qu’il garantit des millions d’entrées, et son cachet augmente sensiblement jusque dans les dernières années des années 1960.

Le succès commercial est massif : La Grande Vadrouille demeure pendant plus de trente ans le plus gros succès de l’histoire du cinéma français. Film après film, l’acteur constitue une fortune éloignée des privations de ses débuts, sans pour autant adopter une vie de scène ostentatoire. Sa préférence va aux moments de retrait familial et à une vie plus discrète loin des projecteurs.

Cette réussite trouve un symbole concret en 1967, lorsqu’il acquiert le château de Clermont, au Cellier (Loire-Atlantique), domaine lié à l’enfance de son épouse. Le château, vendu aux enchères après un abandon prolongé, est remporté par son notaire pour 830 000 francs, somme comparable au cachet d’un film de l’époque. Le bâtiment, comportant alors 30 pièces, 365 fenêtres et plusieurs dizaines d’hectares de parc, nécessite d’importants travaux de restauration.

Restauré progressivement, le domaine devient un refuge où de Funès cultive notamment une roseraie, s’interdit la chasse et s’intéresse à une agriculture respectueuse de la nature. Après un double infarctus en 1975, il réduit son activité et quitte définitivement son appartement parisien en 1976 pour vivre principalement au Cellier. Louis de Funès s’éteint en janvier 1983. Trois ans plus tard, en 1986, ses héritiers vendent le château.