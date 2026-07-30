George et Amal Clooney évacuent leur maison à Brignoles en raison des incendies

George et Amal Clooney ont quitté leur propriété à Brignoles (Provence-Alpes-Côte d’Azur) avec leurs deux enfants, Alexander et Ella, âgés de 9 ans, alors que des incendies d’une ampleur exceptionnelle ravagent le sud de la France ; le couple a adressé un message au maire et exprimé son soutien aux habitants de la commune.

Selon E!News, le couple a évacué la ferme familiale pour se mettre à l’abri de la progression des flammes. Dans une lettre adressée au maire de Brignoles, Didier Brémond, George Clooney a exprimé son incertitude sur le sort de leur résidence tout en mettant l’accent sur la sécurité des riverains.

Dans cette lettre, l’acteur écrit notamment : « À ce stade, nous ignorons si notre belle maison survivra à cette terrible épreuve ». Il ajoute que, alors qu’ils évacuent, lui et son épouse tiennent à rappeler deux points : leur souhait que le maire et les habitants soient sains et saufs, et leur volonté de rester intégrés à la communauté quelle que soit l’issue pour le village.

Contexte des incendies et positionnement du couple

George Clooney poursuit dans sa missive : « Amal et moi sommes déterminés à faire en sorte que, quoi qu’il arrive à notre village, nous restions pleinement intégrés à cette communauté et que nous contribuions à sa reconstruction ». Il conclut par une phrase marquant leur attachement local : « Nous adorons Brignoles et nos amis qui y vivent ».

Les autorités et médias internationaux, dont l’Associated Press, décrivent un incendie d’une étendue considérable : la zone déjà détruite par les flammes représente, selon ces sources, une superficie équivalente à quatre fois celle de Paris. Près de 220 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en raison de ces feux, parmi lesquelles figurent les habitants de Brignoles et, temporairement, les Clooney.

Le couple, qui partage sa vie entre plusieurs pays, possède depuis plusieurs années une ferme en Provence où ils passent une grande partie de l’année. Dans un entretien accordé à Esquire, George Clooney expliquait que cette vie à la campagne offrait un cadre idéal pour leurs enfants, loin de l’agitation et des projecteurs d’Hollywood : « Ils ont une vie bien meilleure », confiait-il.

Malgré des résidences et des séjours réguliers au Royaume‑Uni, en Italie, au Kentucky et à New York, la propriété en Provence est présentée par le couple comme un refuge familial. La lettre envoyée à la municipalité souligne leur attachement à la communauté locale et leur intention d’accompagner, le cas échéant, les efforts de reconstruction.

Les informations relayées par les médias précisent que l’évacuation menée par de nombreux habitants a été motivée par la rapidité de la propagation des feux et par les mesures prises pour protéger les populations et les biens.