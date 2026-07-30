Sandra Sisley : découverte fortuite d’une nécrose du cartilage par son ORL

Sandra Sisley , épouse de l’acteur Tomer Sisley, dit avoir découvert par hasard une nécrose du cartilage nasal attribuée à son passé d’addictions, après avoir arrêté de fumer et retrouvé son odorat ; cette annonce, faite dans un entretien à Psychologies, alerte sur les conséquences physiques de la consommation de drogues dures et motive son engagement pour la prévention.

Dans un entretien accordé à Yasmine Oughlis pour le magazine Psychologies, Sandra Sisley revient sans détours sur son parcours personnel : des années de tabagisme — qu’elle évoque comme trente ans —, des consommations de drogues dures et les séquelles médicales qu’elle n’avait pas anticipées.

La comédienne a expliqué avoir arrêté de fumer il y a deux ans, ce qui lui a permis de récupérer l’odorat qu’elle croyait perdu. Cette réapparition des sensations olfactives l’a amenée à percevoir des odeurs désagréables et des relents qui l’ont finalement conduite à consulter un spécialiste.

Sandra Sisley : sombre découverte après l’arrêt du tabac

Lors d’un rendez-vous chez son ORL, Sandra Sisley a été informée d’une lésion grave : « Vous avez une nécrose du cartilage, il faut vous opérer rapidement, vous avez une perforation de la cloison nasale », rapporte-t-elle en citant le diagnostic médical. Elle précise avoir longtemps minimisé ses symptômes — inconforts permanents, saignements de nez, sensation de devoir se moucher fréquemment — qu’elle attribuait à son passé de consommation.

Interrogée sur les liens entre consommation de drogues et atteinte du nez, elle a décrit le mécanisme implicite selon son vécu : « Quand vous prenez de la cocaïne, ça provoque une vasoconstriction. En gros, ça serre toutes les petites veines et votre cartilage est mal irrigué, voire en train de mourir. » Cette description met en lumière le rôle de la mauvaise vascularisation provoquée par certains produits inhalés dans la détérioration du tissu cartilagineux nasal.

Elle raconte également s’être rendue chez l’ORL pour des douleurs aux oreilles, et s’être étonnée de l’odeur dans la salle d’attente, constat qui a déclenché l’examen médical aboutissant au diagnostic de perforation et à la proposition d’une intervention chirurgicale urgente.

Dans son témoignage, la quinquagénaire ne dissimule pas sa responsabilité passée et précise que ces conséquences font partie des suites possibles de la consommation. Elle entend désormais utiliser sa visibilité publique pour alerter et prévenir : Sandra Sisley souhaite mettre sa notoriété au service d’un message de prévention, soulignant que les addictions peuvent avoir des conséquences dévastatrices.