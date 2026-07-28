Tom Cruise : sa fille Suri a décidé d’abandonner le nom Cruise

Suri Cruise, âgée de 20 ans, apparaît désormais sous le nom de Suri Noelle après une inscription sur les listes électorales de Pennsylvanie en 2024, une formalité qui, selon les médias, reflète une rupture de longue date avec son père Tom Cruise.

Selon des informations publiées par Page Six et relayées par TMZ, la jeune femme aurait utilisé le nom de Suri Noelle lors de son enregistrement électoral en Pennsylvanie, au moment où elle entamait des études à l’université Carnegie Mellon. Le média américain précise que l’inscription sur ces listes implique l’usage du nom légal, ce qui indiquerait une évolution administrative de son identité.

Les mêmes sources rapportent que Suri et Tom Cruise seraient sans contact depuis plusieurs années et que leur brouille remonterait à l’enfance de la jeune femme, alors âgée d’environ sept ans. Après la séparation des parents en 2012, la garde de Suri avait été confiée à sa mère, l’actrice Katie Holmes.

Distance familiale et portée administrative du changement de nom

Le choix d’apparaître officiellement sous le nom de Suri Noelle intervient dans un contexte familial marqué par la discrétion et des relations publiques limitées entre les membres de la famille. Les médias insistent sur le fait que l’inscription électorale, qui requiert l’usage du nom tel qu’il figure sur les documents officiels, constitue un élément vérifiable de cette modification d’identité.

Les informations publiées ne détaillent pas les démarches juridiques précises ayant conduit à ce changement de nom — par exemple une modification formelle par voie judiciaire — mais soulignent que la mention de Suri Noelle dans un registre public rend la nouvelle dénomination officielle au regard de cet enregistrement particulier.

La décision de Suri intervient également après des rumeurs variées et des spéculations médiatiques autour de sa situation personnelle et financière. En décembre 2024, Katie Holmes avait réfuté des affirmations selon lesquelles sa fille aurait bénéficié d’un fond fiduciaire de la part de Tom Cruise.

Sur le plan familial élargi, Tom Cruise est également père de deux autres enfants, Bella et Connor, adoptés pendant son mariage avec l’actrice Nicole Kidman. Les relations entre ces membres de la famille et la façon dont elles évoluent n’ont fait l’objet d’aucune précision officielle dans les communiqués cités par les médias.

Contacté par TMZ au sujet de l’inscription de Suri sous le nom de Noelle, le représentant de Tom Cruise n’avait, au moment des publications, pas apporté de réponse.