Jean Reno : Zofia l’épaule lors de ses séances de dédicaces

Jean Reno a participé à une séance de dédicaces à Saint-Rémy-de-Provence, où il a présenté la réédition poche de son premier roman Emma et son nouveau thriller L’Évasion , publié le 9 avril 2026 chez XO Éditions. La courte vidéo de l’événement partagée sur Instagram par le compte Fokuss montre l’acteur entouré de lecteurs et accompagné de son épouse, Zofia Borucka.

La rencontre s’est tenue à la librairie Saint-Rémy Presse, où Jean Reno s’est installé pour signer les exemplaires un à un, poser pour des photos et échanger avec le public. Les images révèlent une atmosphère conviviale : sourires, selfies et discussions rapprochées entre l’acteur et ses admirateurs, ainsi qu’un accueil chaleureux de l’équipe de la librairie.

Sur le plan éditorial, l’événement faisait coïncider deux actualités pour Jean Reno. La réédition en format poche de Emma, paru initialement en 2024, est présenté comme un best-seller traduit dans plus de vingt pays et annoncé comme prochainement adapté aux États-Unis. Son second roman, L’Évasion (330 pages), met en scène Emma Morvan, agente de la DGSE, envoyée sous fausse identité pour retracer la filière menant des enfants ukrainiens vers des camps de rééducation en Russie ; le livre a reçu des échos favorables pour son rythme et son réalisme géopolitique.

Zofia Borucka, compagne et présence fidèle

Zofia Borucka était présente à toutes les étapes de la dédicace, souriante et aux côtés de son époux. Mannequin et comédienne d’origine polonaise, née à Londres, elle a épousé Jean Reno le 29 juillet 2006 aux Baux-de-Provence. Le couple a deux enfants, Cielo, né en 2009, et Dean, né en 2011.

Avant son mariage, Zofia Borucka avait développé une carrière dans le mannequinat, travaillant notamment pour Ralph Lauren, et a figuré au générique de films tels que K-PAX ou Just a Kiss. Le récit biographique mentionne qu’elle a quitté l’Angleterre à dix-sept ans pour s’installer aux États-Unis et étudier à l’université de New York, où elle enseignait le yoga pour financer ses études.

Depuis leur mariage, Zofia et Jean Reno se sont installés en Provence. Les images de la séance de Saint-Rémy-de-Provence illustrent la discrétion et la complicité du couple durant les apparitions publiques, Zofia accompagnant régulièrement l’acteur lors d’événements culturels et médiatiques.

Jean Reno, déjà père de quatre enfants issus de précédentes unions, a maintenu au fil des années une présence régulière auprès de son public, alternant carrières cinématographique et littéraire, comme en témoignent les deux ouvrages évoqués lors de cette dédicace.