Natalie Portman, enceinte à 45 ans, dévoile pour la première fois son ventre arrondi

Natalie Portman , 45 ans, a publié pour la première fois une image de sa grossesse le 29 juillet 2026, dévoilant avec fierté son ventre arrondi. L’annonce, qui survient quelques mois après sa déclaration d’avril dans les colonnes de Harper’s Bazaar, confirme qu’il s’agit de son troisième enfant et illustre la volonté de l’actrice de partager un moment intime avec ses abonnés.

Figure reconnue du cinéma international depuis les années 1990, Natalie Portman est notamment connue pour des films tels que Black Swan, Léon, Thor, Star Wars, V pour Vendetta ou Deux sœurs pour un roi. Très active, elle a plusieurs projets annoncés pour les prochaines années, parmi lesquels The Gallerist de Cathy Yan, Good Sex de Lena Dunham et Pumping Black réalisé par Mimi Cave, dont la sortie est prévue en 2027.

Dans l’entretien accordé à Harper’s Bazaar en avril, l’actrice avait confirmé être enceinte de son troisième enfant et exprimé sa gratitude. Elle a déclaré : « Tanguy (Destable, NDLR) et moi sommes très enthousiastes. Je suis très reconnaissante. Je sais que c’est un privilège et un miracle« . Elle a par ailleurs évoqué la difficulté de la maternité pour certains, rappelant que son père est spécialisé dans le traitement de l’infertilité.

Natalie Portman enceinte à 45 ans

Lors de ce même entretien, Natalie Portman avait détaillé son ressenti face à cette grossesse à un âge plus avancé : « Il y a une gratitude que l’on ne comprend pas forcément quand on est jeune. Et il y a un calme et une conscience de moi-même : avec qui je veux passer du temps, quel type d’énergie je veux autour de moi, ce qui rend l’expérience si belle chaque jour. Sachant que c’est probablement la dernière fois, j’apprécie chaque instant« , avait-elle confié.

L’actrice a choisi de partager pour la première fois une image de son baby bump sur ses comptes sociaux le 29 juillet 2026. Avant cette publication, son annonce de grossesse en avril restait la seule communication officielle sur le sujet. Le cliché, sobre et intime, montre son ventre arrondi et illustre le moment décrit dans son interview comme rempli de gratitude et de conscience.

Le prénom du compagnon mentionné par l’actrice figure dans ses propos : Tanguy Destable. Dans l’interview, elle avait souligné sa reconnaissance et la nature précieuse de cette grossesse, tout en rappelant le parcours parfois difficile rencontré par d’autres personnes souhaitant concevoir.

La publication du 29 juillet a immédiatement suscité des réactions de la part de ses abonnés et des fans, nombreux à saluer le geste de partage et à célébrer l’annonce.