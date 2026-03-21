L’organisation humanitaire Morelle franchit un cap en devenant Morelle Alliance for Humanity , avec l’ambition d’élargir son action et de renforcer son impact auprès des populations vulnérables, en France comme au Bénin.

Après plus de deux années d’engagement sur le terrain, la Fondation Morelle franchit un cap décisif en devenant Morelle Alliance for Humanity (MAH). Un changement de nom qui marque surtout une évolution stratégique et une ambition renforcée.

Depuis sa création, l’organisation s’est illustrée par des actions en faveur des populations vulnérables, en particulier les enfants. Avec plus de 12 projets réalisés et plus de 58 000 bénéficiaires, elle a contribué à soutenir de nombreuses communautés. Mais au fil de ses interventions, une conviction s’est imposée : « le bien-être d’un enfant dépend aussi de son environnement », notamment de l’éducation, de la stabilité familiale ou encore de l’autonomisation des femmes.

Morelle Alliance for Humanity: une nouvelle identité pour élargir l’action solidaire

Ce constat a conduit à un repositionnement plus global. Désormais, MAH élargit son champ d’action à des enjeux majeurs comme la santé, la nutrition, l’environnement, le genre, la cohésion sociale et les droits humains. Une approche plus transversale, en phase avec les défis contemporains.

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Morelle Alliance for Humanity: une nouvelle identité pour élargir l’action solidaire

Pour Adorel Laré, président du conseil d’administration de Morelle Alliance for Humanity, cette évolution s’inscrit dans une continuité : « Il ne s’agit pas d’un changement de cap, mais d’une continuité renforcée. MAH a été créée pour fédérer des personnes, des initiatives et des partenaires autour d’un objectif commun. »

Morelle Alliance for Humanity: une nouvelle identité pour élargir l’action solidaire

Basée à Sarcelles avec un bureau au Bénin, l’organisation ambitionne désormais de renforcer son impact à l’international. À travers cette nouvelle identité, elle entend mobiliser davantage de partenaires et inscrire durablement son action dans la construction d’un monde plus solidaire, juste et équitable.











