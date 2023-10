Moquerie sur la fertilité de Didi B et Saraï: Debordo promet des heures chaudes à Observateur

- Publicité-

Mercredi soir, l’humoriste Observateur s’en est pris au couple Didi B et Saraï d’Hologne, à qui il reproche de n’avoir pas encore eu d’enfant après un an de mariage. Outre la réaction du couple et des internautes, le chanteur ivoirien Debordo a exprimé son ras-le-bol contre l’humoriste et lui promet des heures chaudes en France.

Le célèbre chanteur ivoirien, Debordo Leekunfa, a exprimé sa profonde frustration envers l’humoriste Observateur, suite à une récente blague de ce dernier. Debordo Leekunfa a clairement fait savoir à Observateur qu’il lui fera passer un mauvais quart d’heure s’ils venaient à se rencontrer.

Tout a commencé lorsque l’humoriste a pris pour cible Didi B et sa femme Saraï, se moquant du fait qu’ils n’aient pas encore d’enfants après un an de mariage. Ces propos ont déclenché la colère du rappeur ainsi que de ses fans. Debordo Leekunfa, désormais allié de Didi B, a vivement réagi en adressant un avertissement direct à Observateur. Il lui a clairement signifié qu’il aurait des ennuis s’ils devaient se croiser un jour.

« Tu es b*te !!!! Tu es vraiment st*pide !!! Quel est ton problème ?? Sais-tu combien de femmes attendent désespérément d’avoir des enfants ? Ça fait mal ! Tu viens de te mettre à dos toutes les femmes, ce n’est pas une bonne chose !!! On ne plaisante pas avec ce genre de sujet, champion. Ce n’est pas de l’amusement, tu es méchamment cruel ! », a écrit Debordo sur sa page facebok.

« Aujourd’hui, ce jeune homme est mon protégé ! Si jamais tu oses répéter tes moqueries en France, je t’attraperai et tu auras de sérieux problèmes avec moi ! Nous devons apprendre à nous protéger, c’est une valeur que nous devons préserver pour toujours ! Même ici, en France, les gens te méprisent tous, y compris les Blancs ! On ne te prend plus au sérieux ! Tes soi-disant comédies ne nous intéressent pas du tout ! Tu ne vaux rien, de A à Z ! Quand on dresse la liste des meilleurs web humoristes de France, tu n’y figure même pas ! », a ajouté l’ancien ami de DJ Arafat.

Cette confrontation entre Debordo Leekunfa et Observateur ne fait que souligner l’importance de ne pas utiliser des sujets aussi sensibles que la fertilité pour faire des plaisanteries. Espérons que cette situation servira de leçon à Observateur et que l’humoriste prendra en compte les conséquences de ses paroles avant de parler à nouveau.