Moov Africa célèbre la fête de l’igname à Savalou

Moov Africa était au cœur de la fête du 15 août 2022. A Savalou, l’opérateur mobile n’a visiblement pas lésiné sur les moyens pour accompagner la célébration de la fête de l’igname.

Tout comme à Grand Popo pour la fête identitaire et à Cotonou pour le Festizik Barbecue 2022, Moov Africa a répondu présent à Savalou, à l’occasion de la fête historique et culturelle de l’igname. Défilé motorisé, stands, kiosques mobiles, points de vente de différents produits du réseau GSM et autres, l’opérateur mobile a rehaussé la fête du 15 août 2022.

Cerise sur le gâteau, Moov Africa, a, comme à son habitude, offert un concert époustouflant avec des artistes de marque comme Nikanor, Bobo Wè et Gbêzé Zeguezougou, le lundi 15 août 2022, à Savalou. Pour Moov Africa, la fête de l’igname était une occasion de se rapprocher encore plus de ses abonnés, mais aussi et surtout, de leurs présenter ses nouvelles offres dont Moov Money et internet gankpo.

Pour les citoyens de Savalou et ceux des environs, la satisfaction était présente. Ils ont notamment remercié Moov Africa pour les efforts consentis et sa volonté effrénée d’être toujours proche et moins couteux. « Aujourd’hui, Moov a pris le dessus sur le marché. Ses services sont désormais à la portée de tous, y compris le citoyen lambda. J’ai une carte SIM Moov et j’en profite à fond. C’est le meilleur« , a déclaré A. T, un jeune homme gagnant d’un lot de Moov Africa, lors des jeux concours organisés pour la circonstance.

« Moov Africa fait d’énormes progrès en matière du social. Mais, vous savez? L’homme est un éternel insatisfait, bien que très content de ce qui est entrain d’être fait, je passe par votre média pour demander aux responsables de Moov de poursuivre sur cette lancée pour combler davantage nos attentes », a déclaré N. G, ajoutant : « félicitations à Moov Africa« .

Au Bénin, la célébration de la fête de l’igname a lieu le 15 août de chaque année et se concentre sur l’igname et plus spécifiquement celle appelée « laboco » parce qu’il s’agit de la première variété de tubercules récoltée au cours de la saison.