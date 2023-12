MONUSCO en RDC: des points clés à savoir

Des décennies après son arrivée en République Démocratique du Congo (RDC), la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en république démocratique du Congo s’est révélée inefficaces, selon les autorités congolaises qui ont jugé ses résultats insuffisants. Entre une insécurité qui n’a de cesse que grandir et la pression d’une population qui gémit sous les violences des groupes armés, le président Félix Tshisekedi est passé à la vitesse supérieure pour ainsi, demander ouvertement, le départ de la MONUSCO. La mission de l’ONU va donc quitter le pays, laissant des dates clés derrière elle.

1999 : Création de la Mission de l’Organisation des Nations unies en RDC (Monuc) pour superviser le cessez-le-feu de Lusaka, signé en juillet 1999 entre la RDC et cinq États de la région, et faciliter le désengagement des forces. Son mandat a été étendu par la suite pour inclure le contrôle de l’application de l’accord de cessez-le-feu et d’autres tâches connexes. Budget annuel moyen d’environ un milliard de dollars.

– 2000 : Adoption de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU pour élargir le mandat de la Monuc et l’engager dans des tâches telles que la protection des civils, la réforme du secteur de la sécurité et l’organisation des élections.

– 2002 : Adoption de trois résolutions du Conseil de sécurité sur le conflit en RDC, notamment la résolution 1417 qui a élargi le mandat de la Monuc pour inclure la protection des personnels et des installations de l’ONU.

- Publicité-

– 2004 : Adoption de cinq résolutions du Conseil de sécurité sur le conflit en RDC, notamment la résolution 1565, qui a confirmé le mandat de la Monuc.

– 2010 : Transformation de la Monuc en Monusco (Mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC)

– 2013 : Adoption de la résolution 2098, qui a créé la brigade d’intervention au sein de la Monusco

- Publicité-

– 2005, 2006, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020: Prorogation à plusieurs reprises du mandat de la force onusienne

– La RDC continue de faire face à des conflits impliquant de nombreuses organisations armées, notamment depuis 2012, avec le retour de la milice M23 accusée d’être soutenue par le Rwanda, voisin.

– 2022: Un massacre de 131 civils a eu lieu en novembre dans le Rutshuru au Nord-Kivu, attribué au M23, ce qui suscite davantage de critiques quant à l’efficacité de la Monusco dans le maintien de la paix.

– 2023: Le président congolais, Félix Tshisekedi, réclame le départ des 15 000 Casques bleus en septembre, et cela est acté par une déclaration du Conseil de sécurité un mois plus tard.

– 2023: Un plan de retrait de la Monusco signé le 22 novembre, qui annonce la fin de mission des Nations Unies en RDC.