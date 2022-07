Mondiaux 2022: «Je ne regrette rien, j’ai tout donné», Noélie Yarigo après sa désillusion au 800m

Éliminée en demi-finale, Noélie Yarigo ne disputera pas la finale du 800 m dames qui aura lieu dimanche à Eugène aux Etats-Unis dans le cadre des Mondiaux d’athlétisme. Une désillusion pour la sprinteuse béninoise qui ne regrette cependant pas sa prestation moyenne.

Comme aux JO Tokyo 2020 où elle a été éliminée en demi-finale, Noélie Yarigo ne disputera pas la finale du 800m aux championnats mondiaux d’athlétisme 2022 qui se déroulent à Eugene aux Etats-Unis. L’athlète béninoise a échoué aux portes du dernier tour après sa désillusion ce samedi en demi-finale. La sprinteuse a fini 7è de sa série avec un chrono de 2min 01sec 52, insuffisant pour accrocher les places qualificatives pour la finale.

Une grosse déception pour la Gazelle de Pendjari qui espérait disputer le sprint final pour la première fois de sa carrière. Pas de quoi cependant décourager la « guerrière » qui ne regrette rien de son parcours. La jeune dame qui confie avoir tout donné, en vain, se projette même déjà sur les prochaines aventures.

« Je ne regrette rien j’ai tout donné pour représenter au mieux mon cher pays pays malgré tout. Il y a de cela un mois je ne savais pas si j’allais prendre part à ce championnat car je revenais d’une blessure au talon. Merci encore pour tout votre amour. Vous me connaissez bien je ne lâcherai pas l’affaire. Rendez vous pour les prochaines échéances dans quelques semaines », a réagi Noélie Yarigo sur sa page Facebook à l’issue de sa course.

Un soucis de santé?

Victime d’une blessure à la cheville lors de sa mésaventure aux JO Tokyo 2020, Yarigo a-t-elle été victime du même mal? « Dès que je suis monté sur le terrain aujourd’hui, je ne sentais plus mon corps tout était bizarre », a ajouté la jeune dame sans indiquer si elle ressentait une gêne avant sa course.

« J’ai choisi un sport dont on apprend plus des batailles perdues que des batailles gagnés. Ce n’était pas le résultat espéré aujourd’hui. Je suis très en forme en ce moment mais c’est le sport on joue on perd on gagne », a-t-elle conclu.