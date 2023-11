Mondial2026 (Q)/Togo: « On va tout faire pour embêter cette équipe du Sénégal », Loïc Bessile

-Publicité-

Le défenseur du Togo, Loïc Bessile, s’est prononcé sur la réception du Sénégal, mardi, en deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Et le joueur des Eperviers a assuré que les siens vont tout faire pour arracher au moins le point du nul.

La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique se poursuit ce mardi, avec plusieurs rencontres à travers le continent. Si le Bénin va tenter d’arracher sa première victoire dans cette compétition face au Lesotho en Afrique du Sud, le Togo en ferait de même au stade de Kégué face au Sénégal. Une mission périlleuse pour les Eperviers qui vont se croiser au champion d’Afrique en titre et l’un des grands favoris du groupe B.

En conférence de presse ce lundi, à la veille de ce match important pour les Togolais, le défenseur Loïc Bessile s’est dit confiant quant aux chances des siens de remporter les trois points de la victoire. « Ce que j’attends du match de demain, comme chaque joueur de l’équipe, c’est une victoire. Moi mon rôle en tant que défenseur c’est de ne pas encaisser de buts et d’être solide avec toute l’équipe », à déclaré le joueur de Charleroi SC.

Face aux Lions de la Téranga, le Togo, avec une équipe composée de jeunes joueurs, veut compter sur ses propres arguments pour faire la différence. « On va se focaliser sur nous d’abord. On va mettre tous nos ingrédients, avec les qualités qu’on a, pour pouvoir aller embêter cette équipe du Sénégal. Chaque match on les joue pour gagner » a ajouté le défenseur de 24 ans.

Neutralisé par le Soudan lors de la première journée, le Togo est quatrième de la poule B avec 1 point, à deux longueurs du Sénégal, bourreau du Soudan du Sud (4-0), samedi dernier.