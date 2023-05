Mondial U20: « Nous allons profiter des failles tactiques du Nigéria », Javier Mascherano

Le sélectionneur des U20 de l’Argentine, Javier Mascherano, s’est prononcé sur le choc face au Nigéria ce mercredi, à l’occasion des huitièmes de finale du Mondial junior. Et l’ancien défenseur du Barça dit savoir comment battre les Flying Egales.

C’est sans doute l’un des gros chocs de ces huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. L’Argentine affronte le Nigéria ce mercredi soir (22h GMT+1) au stade del Bicentenario de San Juan (25 000 places). Hôte de la compétition, l’Albicéleste reste l’un des grands favoris pour le sacre suprême. Les Argentins ont survolé les phases de groupes avec trois victoires consécutives en autant de rencontres. De son coté, le Nigéria a fini à la troisième place en phase de poule, mais qualifié pour le second tour en tant que meilleur troisième.

Une position due au faux pas des Flying Eagles lors de la dernière journée. En effet, alors qu’elle était leader de la poule D avant la dernière journée (deux victoires de suite contre la République Dominicaine et l’Italie), l’équipe emmenée par Ladan Bosso s’est vue rétrogradée à la troisième place après sa défaite logique face au Brésil (2-0) le 27 mai. Pour la première fois dans le tournoi, la bande à Daniel Bameyi n’avait pas trouvé le chemin des filets. En revanche, sa défense demeure friable (3 buts encaissés en autant de rencontres). Une statistique qui fait froid dans le dos à l’heure d’affronter la meilleure attaque de la phase de groupes.

Et c’est justement ces failles tactiques qu’entend exploiter le sélectionneur de l’Argentine pour vaincre l’équipe nigériane. En conférence de presse d’avant-match, Javier Mascherano a confié avoir des indices sur comment battre le Nigéria. « Ils ont très bien commencé avec deux victoires impressionnantes mais lors du dernier match qu’ils ont perdu, nous avons vu une chose ou deux tactiquement dont nous essaierons de profiter lorsque nous les rencontrerons, mais nous savons qu’ils se battront et courront avec vitesse et compétences. Nous devons donc également être prêts à nous battre », a déclaré l’ancien défenseur du Barça.

