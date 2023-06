Mondial U20: le Nigéria élimine l’Argentine et file en quart de finale

Le Nigéria a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans après sa victoire face à l’Argentine (2-0), mercredi soir.

A l’instar du Brésil qui a massacré la Tunisie (4-1), le Nigéria disputera aussi les quarts de finale de la Coupe du monde U20. Les Flying Eagles se sont qualifiés pour le prochain tour de la compétition après leur victoire logique face à l’Argentine, mercredi soir. Contre l’hôte de ce tournoi, les Nigérians se sont imposés sur le score de 2-0.

Dans un match spectaculaire, l’Argentine avait dominé la première mi-temps avec 61% de possession et 10 tirs contre seulement 39% et 1 tir pour le Nigeria. Cependant, les Bleus ciel ne parvenaient pas à concrétiser leur supériorité en raison de nombreuses erreurs techniques. La seconde période débutait de la même manière, avec une possession toujours en faveur de l’Argentine, mais les Flying Eagles renversaient rapidement la situation en marquant le premier but, signé Beji Muhammad (0-1, 61e).

Malgré les occasions chaudes pour l’Argentine, le Nigeria a fini par remporter le match avec un deuxième but marqué dans les arrêts de jeu par Haliru Sarki sur une passe décisive d’Eletu au point de penalty (0-2, 90e+1). Cette victoire sur le sol argentin constitue un exploit pour le Nigeria, qui se qualifie ainsi pour les quarts de finale et envoie un message fort à ses adversaires.

