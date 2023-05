Mondial U20-France vs Gambie: Mahmudu Bajo ne craint pas les Bleuets

-Publicité-

Le milieu de terrain des Scorpions, Mahmudu Bajo, assure que les siens vont prendre les trois points de la victoire face aux Bleuets, alors que la Gambie affronte la France ce jeudi, lors de la 2è journée du groupe F du Mondial U20 qui se déroule en Argentine.

Victorieuse du Honduras (2-1) pour son entrée en lice, la Gambie affronte la France ce jeudi, à l’occasion de la deuxième journée des phases de poule de la Coupe du monde U20 qui se déroule en Argentine. Leaders du groupe F, à égalité de point avec la Corée du Sud, les jeunes Scorpions valideraient leur ticket pour les demi-finales en cas de victoire contre les Bleuets.

Un gros défi pour les vice-champions d’Afrique qui vont croiser le fer avec les Français, condamnés à gagner ce match après leur cinglante défaite face aux Sud-Coréens (1-2), lundi soir. Mais pas de quoi inquiéter Mahmudu Bajo qui n’a visiblement pas peur de l’équipe de Landry Chauvin. Le milieu de terrain compte mettre en application les plans de jeu du coach Abdoulie Bojang pour gagner cette rencontre face à la France.

« Moi et Rashid sommes partenaires depuis la compétition le Tournoi de l’UFOA-A et nous nous comprenons et communiquons beaucoup au milieu », a-t-il déclaré à GFF Media. Avant de préciser : « La France est une grande nation, mais quand il s’agit de football, il n’y a pas de grande nation, nous devons faire ce qu’on attend de nous ».

Pour rappel, l’équipe gambienne U20 affrontera la France ce jeudi à partir de 19h (GMT+1) au stade Mendoza de l’Argentine. Trois autres matchs sont au programme ce jour, toujours dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes: Uruguay-Angleterre, Irak-Tunisie et Corée du Sud-Honduras.

