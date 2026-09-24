Mondial U20 féminin : 16 buts marqués, aucun encaissé, la Corée du Nord en finale

Tenante du titre, la sélection nord-coréenne a dominé la Colombie 3-0 mercredi en Pologne. Elle retrouvera l’Espagne dimanche avec un quatrième sacre mondial en jeu.

La Corée du Nord s’est qualifiée pour la finale du Mondial U20 féminin 2026 en battant la Colombie 3-0, mercredi 23 septembre à Łódź. Ce succès porte son bilan à six victoires dans le tournoi.

Les Nord-Coréennes ont marqué 16 buts sans en concéder un seul depuis le début de la compétition. Choe Rim-jong, auteure du deuxième but contre la Colombie, a résumé l’objectif après la rencontre : gagner le Mondial.

Cette demi-finale mettait fin au parcours de la Colombie, qui avait éliminé le Nigeria 1-0 en quarts de finale grâce à un but inscrit dans le temps additionnel.

Publicité

La Corée du Nord compte déjà trois titres dans la catégorie, remportés en 2006, 2016 et 2024. Elle n’a plus perdu dans la compétition depuis son quart de finale face à la France en 2018. L’édition 2020 avait été annulée et la sélection nord-coréenne n’avait pas participé en 2022.

Une victoire dimanche contre l’Espagne ferait de la Corée du Nord la première équipe à conserver le titre mondial U20 féminin deux éditions de suite.