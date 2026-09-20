Yu Zidi, 13 ans, bat le record des Jeux asiatiques sur 200 m papillon

La Chinoise Yu Zidi, 13 ans, a remporté dimanche 20 septembre 2026 le 200 m papillon des Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya en 2 min 05 s 08, nouveau record de la compétition, au Tokyo Aquatics Centre.

Pour sa première finale aux Jeux asiatiques, elle a devancé sa compatriote Chang Mohan, deuxième en 2 min 08 s 44, et la Japonaise Misa Okuzono, troisième en 2 min 09 s 67. Son chrono efface les 2 min 05 s 57 établis par Zhang Yufei à Hangzhou en 2023.

Yu Zidi, qui n’aura 14 ans que le mois prochain, avait déjà marqué l’histoire en 2025 en devenant la plus jeune médaillée de l’histoire des Championnats du monde de natation, avec le bronze du relais chinois 4 x 200 m nage libre.

La Chine a remporté plusieurs autres finales lors de cette première journée de natation. Le champion olympique Pan Zhanle a notamment conservé son titre du 100 m nage libre.

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Le 200 m papillon est la première des trois épreuves individuelles programmées pour Yu Zidi à ces Jeux asiatiques.