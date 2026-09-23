Jeux asiatiques 2026 : la Chinoise Yu Zidi, 13 ans, signe un triplé doré

Yu Zidi a terminé mercredi 23 septembre ses Jeux asiatiques avec un troisième titre en trois courses. Âgée de 13 ans, la Chinoise a dominé le 400 m quatre nages en 4 min 28 s 56, nouveau record de la compétition.

Elle a devancé sa compatriote Ke Wenxi de 3 s 95, au terme d’une finale menée de bout en bout. La Japonaise Mio Narita a pris la médaille de bronze.

Yu avait déjà gagné le 200 m papillon avec un record des Jeux, puis le 200 m quatre nages. Sur cette dernière distance, elle a nagé en 2 min 06 s 10, établissant un record d’Asie et terminant à quatre dixièmes du record du monde de la Canadienne Summer McIntosh.

La nageuse avait obtenu en 2025, à 12 ans, une médaille de bronze mondiale avec le relais chinois du 4 x 200 m nage libre.