[En direct] Suivez en live vidéo, le match France- Pologne

Premier du groupe D, les Bleus, champions du monde en titre, sont évidemment favoris pour cette rencontre. Et pour tenter de poursuivre l’aventure, Didier Deschamps lance d’entrée ses meilleurs éléments dans un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Le jeune madrilène, Aurélien Tchouaméni est titulaire au milieu de terrain. Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde France - - Pologne Fifa Coupe du Monde Angleterre - - Senegal Fifa Coupe du Monde Japon - - Croatie Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 3 1 USA Fifa Coupe du Monde Cameroun 1 0 Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie 2 3 Suisse