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Jeux asiatiques 2026 : Shin Ohashi bat le record du monde du 200 m brasse

Shin Ohashi a remporté jeudi 24 septembre le 200 m brasse masculin des Jeux asiatiques en établissant un record du monde au Tokyo Aquatics Centre.

Rita Zimé
Publié le à · Mis à jour le
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Jeux asiatiques 2026 : Shin Ohashi bat le record du monde du 200 m brasse
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Le Japonais a bouclé la finale en 2 min 04 s 83. Il retranche 65 centièmes à la précédente référence, les 2 min 05 s 48 réussies par le Chinois Qin Haiyang aux Mondiaux de Fukuoka en 2023.

Ohashi décroche ainsi une deuxième médaille d’or dans ces Jeux. Il avait déjà partagé la victoire du 100 m brasse avec le Chinois Dong Zhihao, devant Qin Haiyang, médaillé de bronze.

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