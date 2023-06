Mondial U20: éliminé par le Brésil, le sélectionneur de la Tunisie s’en prend à l’arbitrage

Le sélectionneur des U20 de la Tunisie, Louhichi Montassar, a réagi à l’élimination des Aiglons de Carthage du Mondial junior, étrillés par le Brésil (1-4) en huitième de finale? Et le technicien a dénoncé certaines décisions de l’arbitre qui sont allées en défaveur de ses poulains.

La Tunisie n’ira pas plus loin que les huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Tombés sur le Brésil pour leur premier match des phases à élimination directe, les Aiglons de Carthage se sont écroulés sur le score de 4-1. Une grosse désillusion pour l’équipe tunisienne qui tombe les armes à la main mais non sans regrets après plus de 45 minutes passées en supériorité numérique.

Mais pour Louhichi Montassar, les U20 de la Tunisie auraient pu se qualifier pour les quarts de finale si l’arbitre de la partie avait été impartial. Invité jeudi chez les confrères du forum sport, le technicien de 49 ans a fustigé certaines décisions de l’officiel de la FIFA qui sont allées en défaveur de ses jeunes poulains.

« L’ arbitre nous a privés d’un but valable et fermé les yeux sur un Carton Rouge côté brésilien », explique Louhichi. A ce moment le score serait de (1-2) , et ce serait un autre match, a regretté Louhichi qui part la suite exhorte la FIFA a prendre ses responsabilités en ce qui concerne l’arbitrage. » On a réalisé une excellente deuxième période face au Brésil », a-t-il ajouté.

Le sélectionneur national s’est par ailleurs montré satisfait de la progression de certains de ses joueurs. Ces derniers ont démontré un niveau de jeu remarquable lors de ce tournoi majeur. Il ne sera d’ailleurs pas surpris de voir certains d’entre eux appelés chez les A. Pour cela, il souhaite que les joueurs se regroupent régulièrement afin d’harmoniser leurs automatismes, ou qu’ils rejoignent des clubs compétitifs pour élever leur niveau de jeu. Cela va dans l’intérêt des Aigles de Carthage.

