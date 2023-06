Mondial U20 2023: tous les qualifiés et les affiches des quarts de finale

Avec la victoire de la Corée du Sud face à l’Equateur (3-2) jeudi soir, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans, et avec, les affiches de ce deuxième round des phases à élimination directe du tournoi.

De vingt quatre au départ, ils ne sont désormais plus que huit. Les équipes qualifiées pour les quarts de la finale du Mondial U20 2023 sont en effet désormais connues. Il s’agit du Nigéria, de la Corée du Sud, du Brésil, de l’Uruguay, d’Israël, de la Colombie, des Etats-Unis et de l’Italie. Grands favoris pour le sacre suprême et cinq fois vainqueurs du tournoi, les Auriverdes ont notamment écrasé la Tunisie en huitième de finale (4-1).

Une démonstration de force de la Seleção qui affrontera Israël en quart. Les Blancs et Bleu ont fait le minimum face à l’Ouzbékistan (1-0) pour accéder à ce tour. Autre bourreau des équipes africaines à cette compétition, l’Uruguay a disposé de son côté de la Gambie (1-0). La Céleste qui court derrière son premier sacre dans cette compétition, retrouvera les Etats-Unis, qui ont balayé la Nouvelle-Zélande (4-0).

Seul représentant du continent encore en lice, le Nigéria défiera pour sa part la Corée du Sud. Vainqueurs du pays organisateur, l’Argentine (2-0), les Flying Eagles tenteront d’arracher leur ticket pour les demi-finales face à la Corée du Sud, qui a pris le dessus sur l’Equateur (3-2) en huitième.

Les résultats complets des huitièmes de finale:

Mardi 30 mai:

USA vs Nouvelle-Zélande (4-0)

Ouzbékistan vs Israël (0-1)

Mercredi 31 mai:

Colombie vs Slovaquie (5-1)

Brésil vs Tunisie (4-1)

Argentine vs Nigeria (0-2)

Angleterre vs Italie (1-2)

Jeudi 1er Juin:

Gambie vs Uruguay (0-1)

Equateur vs Corée du Sud (2-3)

Les huit équipes qualifiées:

Nigeria Brésil Italie Uruguay Colombie USA Corée du Sud Israël

Les huit équipes éliminées:

Tunisie Gambie Argentine Angleterre Equateur Slovaquie Ouzbékistan Nouvelle-Zélande

Le programme des quarts de finale du Mondial U20:

Samedi 3 Juin:

17h30 gmt: Israël – Brésil (stade du bicentenaire.)

21h00 gmt: Colombie – Italie (stade du bicentenaire.)

Dimanche 4 juin:

17h30 gmt: Corée du Sud – Nigeria (stade Único Madre de Ciudades.)

21h00 gmt: USA – Uruguay (stade Único Madre de Ciudades.)

On connaît toutes les affiches des quarts de finale! 🤩



Quel match attendez-vous avec le plus d'impatience?#U20WC #CoupeduMondeU20 🇺🇸🇺🇾 🇮🇱🇧🇷 🇨🇴🇮🇹 🇰🇷🇳🇬 pic.twitter.com/8r4uOsAhCg — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) June 1, 2023

