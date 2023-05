Mondial U20 2023: Sénégal-Colombie ou la dernière chance pour les Lionceaux

-Publicité-

Avec 1 seul point au compteur, le Sénégal affronte la Colombie ce samedi pour le compte de la troisième journée des phases de poule de la Coupe du monde U20 2023. Une dernière chance pour les Lionceaux de la Téranga qui doivent remporter la victoire pour passer au prochain tour.

Le Sénégal a connu une défaite contre le Japon (0-1) et un match nul contre Israël (1-1) lors des deux premières journées de la compétition. L’équipe dirigée par Malick Daf se classe actuellement à la 4e place de son groupe avec seulement un point. Le match contre la Colombie représente donc la dernière chance pour la sélection sénégalaise. Pape Demba Diop et ses coéquipiers devront absolument remporter ce match contre leurs adversaires afin de rester dans la course pour la suite du tournoi.

La Colombie a remporté ses deux premiers matchs dans la compétition contre Israël (2-1) et le Japon (2-1). L’équipe occupe actuellement la première place du classement avec six points et a déjà validé son billet pour les huitièmes de finale. Ce troisième duel sera moins crucial pour la Colombie, mais elle cherchera tout de même à renforcer sa position et à terminer cette phase de groupe de manière convaincante.

Le match entre le Sénégal et la Colombie se déroulera ce samedi 27 mai 2023 à 21h GMT au stade Diego Armando Maradona de La Plata.

