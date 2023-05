Mondial U20 2023: mauvaise nouvelle pour les Aiglons avant le choc Tunisie-Brésil

-Publicité-

Les Aiglons de Carthage seront privés de leur capitaine Ghaith Ouahabi, forfait face aux Auriverdes, alors que la Tunisie affronte le Brésil ce mercredi en huitième de finale de la Coupe du monde U20.

C’est sans doute un gros coup dur pour la Tunisie alors que les Aiglons défient le Brésil ce mercredi soir au stade de La Plata (53 000 places), à Buenos Aires, en Argentine. Un match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Les Tunisiens seront en effet privés de leur capitaine Ghaith Ouahabi pour ce choc. Le jeune milieu de terrain défensif de 20 ans des Sang et Or est exclu de ce match pour accumulation de carton jaune.

Titulaire dimanche dernier, lors de la courte défaite de la Tunisie face à l’Uruguay (0-1) en 3è journée de phase de poule, le joueur de 20 ans avait écopé de son deuxième carton jaune. Suffisant pour être suspendu pour les huitièmes de finale. Pour rappel, la Tunisie s’est qualifiée pour le second tour de cette compétition après avoir fini parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Le Brésil en quête de son 6è titre

Au-delà de sa solide campagne de groupes lui assurant la qualification dans le groupe de la mort (1er devant l’Italie et le Nigeria dont il a obtenu le scalp samedi dernier 2-0 plus un 6-0 contre la République dominicaine), le Brésil impressionne de par son expérience dans le tournoi. Avec cinq titres à son palmarès, la Seleção est la deuxième sélection la plus titrée dans l’histoire derrière l’Argentine, recordman de victoires avec six sacres. Les Canarinha ont l’habitude de ce genre de rendez-vous, à l’inverse des Tunisiens. C’est donc peu de dire que ces derniers doivent élever leur niveau de jeu pour faire douter les Auriverdes.

