Mondial U20 2023: les arbitres retenus pour la compétition avec 10 Africains

La commission des arbitres de la FIFA a dévoilé la liste des arbitres retenus pour officier la phase finale de la Coupe du monde junior 2023 qui aura lieu en Argentine. 10 officiels africains font partie du lot.

La Coupe du monde des moins de 20 ans, ayant finalement été choisie pour se tenir en Argentine, se tiendra du 20 mai au 11 juin 2023. En amont de cet événement planétaire, la FIFA a dévoilé la liste des arbitres choisis pour officier les différentes rencontres. l’instance faîtière du football mondial a ainsi sélectionné vingt-cinq arbitres, trente-huit arbitres assistants et dix-huit arbitres vidéo.

Le continent africain est également représenté dans cette sélection, puisque dix de ses représentants y figurent. Citons notamment Tom Abongile (Afrique du Sud), Issa Sy et Nouha Bangoura (Sénégal), Mohamed Marouf et Amr Ahmed Abdelrahim Elshinawi (Égypte), Zakaria Brinsi et El Fariq Hamza (Maroc), Ivanildo Meirelles De O Sanches Lopes (Angola), Abelmiro Dos Reis Monte Negro (São Tomé et Principé), ainsi qu’Abdel Aziz Bouh (Mauritanie). Aucun arbitre béninois ne sera cependant du tournoi.

En amont de cette Coupe du monde des moins de 20 ans, les arbitres seront formés sur divers sujets, tels que la lecture et la compréhension du jeu, la collaboration ainsi que l’importance de se trouver au bon endroit au bon moment, afin de prendre les bonnes décisions en offrant le meilleur angle de vue possible.

« Tous ces aspects essentiels reflètent la philosophie de l’arbitrage de la FIFA. Ils sont indispensables pour garantir l’uniformité et l’homogénéité des décisions arbitrales à ce niveau. La FIFA doit veiller à ce que ses compétitions soient dirigées par les meilleurs arbitres du monde », a déclaré Massimo Busacca, directeur de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA. Enfin, les officiels participeront à un séminaire quelques jours avant le début de la compétition, afin de minimiser toute erreur éventuelle.

