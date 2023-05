Mondial U20 2023: la Tunisie massacrée par le Brésil et éliminée du tournoi

Sans trembler, le Brésil s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans après sa victoire logique face à la Tunisie (4-1) ce mercredi soir. Les Aiglons de Carthage sont eux, éliminés de la compétition.

Le Brésil a fait un pas de plus vers son sixième sacre en Coupe du monde des moins de 20 ans. Les Auriverdes se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition après leur victoire de ce mercredi soir face à la Tunisie. Contre les Aiglons de Carthage dans un match comptant pour les huitièmes de finale, les Brésiliens se sont imposés sur le score logique de 4-1.

Dominatrice et réaliste, la Seleção a déroulé sur des buts de Marcos Leonardo, Matheus Martins et Andrey Santos qui s’offrit un doublé. Impuissants face à l’armada offensive brésilienne, les Tunisiens ne réussiront qu’à sauver l’honneur. Profitant en effet d’un cafouillage dans la surface de réparation, Ghorbel avait le dernier mot et poussait le ballon au fond des filets. Score final: 4-1.

La Tunisie tombe les armes à la main et non sans regrets après plus de 45 minutes passées en supériorité numérique. Le Brésil s’avance, lui, fièrement en quarts de finale, avec l’objectif final d’ajouter une sixième étoile à sa tunique.

Impressive displays from Brazil and Colombia! 👏#U20WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 31, 2023

